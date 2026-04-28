"Sturzenegger desconoce el funcionamiento de la meteorología en el mundo"

En el marco de un plan de reestructuración que afecta a diversas dependencias del Estado nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) notificó en las últimas semanas el despido de 140 trabajadores en todo el país. Las bajas también alcanzaron a Córdoba; una de las afectadas es Silvana Ricci, quien hasta el pasado 15 de mayo se desempeñó en el Observatorio Meteorológico de Córdoba y en el Museo Meteorológico Nacional, un sitio de valor patrimonial donde se originó la actividad en Sudamérica.

Frente a las recientes declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —quien cuestionó la eficiencia de la toma de datos manual—, Ricchi ofreció una perspectiva técnica sobre la operatividad del organismo. "El ministro desconoce cómo funcionan los servicios en el mundo y qué actividades lleva cada institución. No está enterado, por ejemplo, de que existe 'Clementina 21', la supercomputadora más grande de la región", señaló.

Según la especialista, la observación humana es el eslabón inicial de una cadena compleja: "El camino del dato meteorológico inicia en las estaciones distribuidas en todo el país. Un observador debe salir cada hora a medir distintos parámetros mediante instrumentos y conocimientos técnicos. Ese proceso se traduce en el código Synop, que es el idioma universal de la meteorología en superficie".

Ricci advirtió que este sistema es la "columna vertebral" para la elaboración de productos climáticos y que los datos se distribuyen internacionalmente para modelos globales.

Automatización y estándares internacionales

Respecto a la transición tecnológica, la observadora explicó que, si bien la Organización Meteorológica Mundial (OMM) promueve la automatización, el protocolo internacional sugiere un sistema mixto. "Nunca se deja sola a la estación; se realiza con el observador al lado para verificar cómo funcionan los sensores", aclaró.

Por otro lado, Ricci manifestó su preocupación por la preservación del edificio del Observatorio, que es Monumento Histórico Nacional: "Al reducir el personal, no se sabe qué va a pasar con el monumento y la colección que alberga".

La profesional precisó que el sueldo promedio de un observador con 15 años de experiencia oscila entre los 800 y 900 mil pesos, y recordó que el servicio es fundamental para actividades que van desde la navegación aérea hasta los sistemas de alerta temprana para la población civil.

Como respuesta a la situación, los trabajadores realizaron recientemente un abrazo simbólico al edificio de Córdoba y ya se coordinan acciones a nivel federal de cara a una jornada de protesta nacional programada para el próximo 30 de mayo.