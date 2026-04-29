Este miércoles 29 de abril, la inestabilidad marcará el ritmo en la costa marplatense. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cielo cubierto con precipitaciones que persistirán, dificultando los planes fuera de casa. Los residentes y turistas deberán seguir con atención las recomendaciones oficiales para evitar inconvenientes en una jornada donde el clima, lejos de acompañar, impondrá condiciones desafiantes para el movimiento cotidiano en toda la región.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el sector costero, la temperatura oscilará entre los 11°C y los 18°C. El viento soplará con intensidad desde el cuadrante oeste, alcanzando velocidades de 50 a 70 km/h y ráfagas que podrán superar los 90 km/h. Esta situación meteorológica mantendrá al sector portuario en alerta, donde la visibilidad será reducida y el estado del mar mostrará un incremento notable en su oleaje.

Clima miércoles 29 de abril

Hacia el interior de General Pueyrredon, incluyendo Sierra de los Padres y Batán, el panorama será similar. La nubosidad persistente y los vientos fuertes dominarán el paisaje, impactando sobre las zonas más altas y descubiertas. Las ráfagas intensas exigirán precaución especial al circular, mientras que los vecinos deberán asegurar objetos en patios o balcones ante la persistencia de las condiciones ventosas que se mantendrán durante todo el día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes que abarca gran parte de la Costa Atlántica, incluyendo Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell. El sistema de baja presión genera una circulación de aire del oeste que afectará de forma sostenida a todas las localidades balnearias, complicando la circulación vial en las rutas de acceso a cada una de estas ciudades durante este miércoles.

Un científico del CONICET desarrolló un robot autónomo que elimina plagas mediante inteligencia artificial

Defensa Civil de General Pueyrredon recomienda a la comunidad evitar zonas costeras y ribereñas, además de no circular innecesariamente por calles inundadas. Se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tener a mano el número 103 ante cualquier emergencia. La prevención será fundamental para mitigar los efectos que traerá este fenómeno meteorológico intenso en el tejido urbano y la infraestructura regional.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Para los próximos días, el clima mostrará una leve mejoría a medida que el frente inestable se aleje de la región. El jueves y viernes traerán temperaturas más agradables, con máximas que escalarán hacia los 22°C y una disminución gradual en la intensidad del viento. Residentes y turistas encontrarán condiciones mucho más estables para disfrutar del descanso y las actividades recreativas al aire libre en La Feliz.