El primer día de mayo ofrece condiciones ideales para los rosarinos que decidan volcarse a la zona de la costa. El sistema de alta presión garantiza estabilidad atmosférica en todo el Gran Rosario, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin amenazas de precipitaciones. La jornada transcurre con un aire renovado que limpia el ambiente tras la pesadez de los días previos.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana arranca fresca, pero el sol gana terreno rápidamente sobre el Monumento a la Bandera y la zona de islas. Con una humedad que ronda el 65%, el ambiente se siente mucho más seco y confortable que ayer. El viento del sector este sopla con regularidad, moderando el ascenso térmico y manteniendo la temperatura en niveles primaverales durante toda la tarde en el centro.

Clima viernes 1 de mayo

En Funes y Roldán, la amplitud térmica es más marcada, con un inicio de jornada que exige abrigo, pero que hacia el mediodía regala un clima excepcional. La zona del Cordón Industrial mantiene una visibilidad de 10 kilómetros, sin bancos de niebla que afecten la circulación por la Autopista Rosario-Santa Fe. El río Paraná presenta un oleaje suave bajo un cielo que permanece mayormente despejado.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no emite alertas para el sur provincial, lo que trae tranquilidad a localidades como San Lorenzo y Villa Constitución. La presión atmosférica se mantiene estable, asegurando que las nubes se disipen hacia la tarde. En Casilda y los alrededores, el viento rota levemente al noreste, aportando un aire apenas más cálido pero sin desestabilizar las condiciones generales del viernes.

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Los productores del cordón frutihortícola encontrarán una jornada de trabajo muy productiva, ya que no hay riesgo de heladas ni de tormentas aisladas. El ingreso de aire marítimo desde el sudeste previene cualquier acumulación de contaminantes, garantizando una calidad del aire excelente en todo el departamento Rosario. Las rutas hacia el sur se mantienen secas y seguras para el tránsito pesado y de pasajeros.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La estabilidad será la gran protagonista durante todo el fin de semana. El sábado y el domingo presentarán temperaturas en ascenso paulatino, alcanzando máximas de 24°C bajo cielos celestes. El viento del río continuará soplando suavemente, evitando que la humedad se vuelva sofocante. No se prevén lluvias hasta mediados de la semana próxima, consolidando un otoño sumamente agradable para la región.