El jueves se presentará como una ventana de buen tiempo ideal para disfrutar de la Costa Atlántica. Con una baja probabilidad de precipitaciones, que apenas rozará el 10%, el sol dominará la escena durante gran parte del día. Será una jornada sumamente apta para actividades al aire libre, aprovechando el repunte de la temperatura antes de que la inestabilidad regrese a la región.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el centro de General Pueyrredon, el cielo permanecerá mayormente soleado. El viento soplará desde el noroeste a una velocidad constante de 26 km/h, lo que generará condiciones agradables en el sector costero, aunque con ráfagas que podrán sentirse en las zonas más abiertas. La humedad se mantendrá en niveles moderados, en torno al 54%, garantizando un ambiente seco y templado por la tarde.

Clima jueves 30 de abril

Hacia el interior del partido, en Sierra de los Padres y Batán, la amplitud térmica será más marcada. El sol impactará con fuerza al mediodía, permitiendo que las temperaturas máximas se sientan con mayor intensidad que en la costa. Sin embargo, al caer la noche, la nubosidad aumentará gradualmente, preparando el terreno para un viernes que recibirá un cambio en la dirección de los vientos y mayor inestabilidad.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas vigentes para este jueves en General Pueyrredon, Mar Chiquita o Miramar. No obstante, las autoridades de Defensa Civil recomiendan seguir de cerca las actualizaciones, ya que para el viernes se anticipa una rotación del viento al sector sudeste con ráfagas fuertes que afectarán a toda la franja costera de la provincia.

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En localidades vecinas como Villa Gesell y Pinamar, el panorama será similar al de La Feliz, con cielos claros y una jornada de calma meteorológica. Será el momento perfecto para realizar tareas de mantenimiento o paseos, dado que el sistema de baja presión comenzará a profundizarse recién hacia el final de la semana, trayendo consigo lloviznas aisladas en la zona serrana y un descenso térmico.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El inicio de mayo llegará con un cambio brusco. El viernes presentará condiciones ventosas y mayor nubosidad, mientras que el sábado y domingo las temperaturas máximas descenderán hasta los 18°C. Los turistas que visiten la ciudad deberán preparar abrigo, ya que el viento del sector sur dominará el descanso semanal, dejando un escenario típicamente otoñal en toda la costa.