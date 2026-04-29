La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir en todo el territorio nacional la comercialización, distribución y uso de dos productos vinculados a tratamientos estéticos y metabólicos que carecen de autorización oficial. Se trata de una toxina botulínica conocida popularmente como bótox y de un medicamento promocionado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la reducción de peso corporal.

La decisión fue oficializada a través de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y se fundamenta en la detección de irregularidades graves: ambos productos eran ofrecidos por canales informales, principalmente redes sociales y plataformas digitales, sin contar con registro sanitario ni control de calidad.

El primer caso involucra a la “Toxina botulínica ISRADERM”, utilizada en prácticas médicas y estéticas como la reducción de arrugas o tratamientos terapéuticos específicos. Tras una investigación iniciada por áreas técnicas del organismo, se comprobó que el producto no figura en el Registro de Especialidades Medicinales, lo que automáticamente lo deja fuera del circuito legal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta ausencia de registro no es un aspecto meramente administrativo. Implica que el producto no fue evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no existen garantías sobre su composición, condiciones de fabricación, almacenamiento ni efectos en el organismo. A ello se suma un dato clave: la ANMAT indicó que se desconoce su procedencia, lo que incrementa la incertidumbre sobre su seguridad.

El organismo recordó que en Argentina sí existen toxinas botulínicas aprobadas, pero su comercialización está fuertemente regulada. Se trata de medicamentos de venta bajo receta archivada, lo que significa que sólo pueden adquirirse en farmacias habilitadas y con prescripción médica, bajo condiciones estrictas de trazabilidad.

La aparición de este tipo de productos en redes sociales, ofrecidos directamente al consumidor y sin intermediación profesional, representa una ruptura de ese sistema de control. “El expendio fuera de las condiciones previstas implica un alto riesgo sanitario”, remarcaron desde el organismo, al advertir que su uso podría derivar en complicaciones graves, desde reacciones adversas hasta efectos imprevisibles.

La segunda disposición se centra en el producto “Lipoless 2,5 mg / Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml”, promocionado como una solución para la diabetes tipo 2, el sobrepeso y la obesidad. En este caso, la ANMAT detectó que el medicamento tampoco cuenta con registro oficial, a pesar de ser comercializado activamente en entornos digitales.

La tirzepatida es un principio activo que ha ganado notoriedad en los últimos años por su uso en tratamientos metabólicos y su potencial para favorecer la pérdida de peso. Sin embargo, su utilización requiere estricta supervisión médica y debe realizarse mediante productos aprobados que hayan pasado por evaluaciones de seguridad y eficacia.

En Argentina existen medicamentos registrados que contienen este componente, pero su venta también está restringida a receta médica. Por eso, la circulación de versiones no autorizadas, sin control sobre su dosificación o calidad, representa un riesgo para los pacientes.

Al igual que en el caso del bótox, la ANMAT advirtió que el producto no puede ser ofrecido en las condiciones en las que fue detectado y que su comercialización queda completamente prohibida hasta tanto obtenga las habilitaciones correspondientes.

ANMAT prohibió la distribución y aplicación de un ácido hialurónico en centros de estética

Ambas medidas incluyen la prohibición total de uso, distribución y venta en todo el país de todos los lotes y presentaciones de los productos involucrados. Además, se ordenó su retiro inmediato del mercado y se abrió la puerta a posibles sanciones para quienes participen en su comercialización.

En este sentido, la normativa vigente —en particular la Ley 16.463— establece un régimen de penalidades que puede incluir multas económicas, clausura de establecimientos, decomiso de mercadería e incluso la suspensión de actividades. En casos más graves, cuando se verifique un riesgo para la salud pública, también pueden derivarse responsabilidades penales.

En particular, los tratamientos vinculados a la estética y la pérdida de peso se han convertido en uno de los segmentos más expuestos a estas prácticas, impulsados por la alta demanda y la promesa de resultados rápidos. Sin embargo, la falta de regulación en estos circuitos paralelos puede traducirse en riesgos severos para la salud de los consumidores.

Frente a este escenario la ANMAT reiteró la importancia de verificar siempre que los productos cuenten con autorización oficial y de evitar la compra por canales informales. También insistió en que cualquier tratamiento médico o estético debe realizarse bajo supervisión profesional y con insumos aprobados.

“El objetivo es prevenir daños y garantizar que los productos que llegan a la población cumplan con los estándares de calidad, seguridad y eficacia”, señalaron desde el organismo. La advertencia apunta no sólo a los consumidores, sino también a quienes participan en la cadena de comercialización ilegal, en un mercado que continúa en expansión y bajo creciente vigilancia estatal.