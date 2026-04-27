Detectaron misteriosas señales de rayos cósmicos en el hielo de la Antártida: la hipótesis de los especialistas

Un fenómeno inesperado volvió a poner a la comunidad científica en estado de alerta. Astrónomos del Conjunto de radio Askaryan que trabajan en el estudio de partículas de alta energía, detectaron señales anómalas de rayos cósmicos en el hielo de la Antártida, un descubrimiento que desafía las explicaciones tradicionales sobre su comportamiento en la Tierra en el marco del experimento Antena transitoria impulsiva antártica (ANITA).

El hallazgo vuelve a destacar el valor estratégico del “continente blanco” como plataforma de investigación científica. Su aislamiento, baja interferencia electromagnética y vastas extensiones de hielo, la convierten en un entorno ideal para detectar señales provenientes del cosmos.

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El estudio se basa en instrumentos que flotan en globos sobre la Antártida para rastrear rayos cósmicos y neutrinos que inciden en la atmósfera, denominadas como “partículas fantasmas”, partículas subatómicas fundamentales con masa casi nula y sin carga eléctrica, capaces de atravesar la materia ordinaria (planetas y estrellas) a la velocidad de la luz.

Antártida

En condiciones normales, los rayos cósmicos, provenientes de regiones lejanas del universo, impactan contra la atmósfera y generan una lluvia de partículas secundarias que descienden hacia la superficie. Pero en este caso, algunos registros indicaron lo contrario: señales que parecían surgir desde el interior del planeta y emerger a través del hielo.

La profesora de astronomía y astrofísica de la Universidad Estatal de Pensilvania e investigadora del equipo ANITA, Stephanie Wissel, señaló: “Lo que vemos no encaja en el esquema estándar de la física de partículas”. Las átomos que, en teoría, no deberían atravesar toda la Tierra sin ser absorbidas, fueron detectadas como si lo hubieran hecho. Esta anomalía abrió un abanico de interrogantes y obligó a los especialistas a replantear sus teorías.

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Las detecciones de Antena transitoria impulsiva antártica dieron con ondas de radio que, de acuerdo a los expertos, tuvieron que atravesar miles de kilómetros de rocas antes de ser detectadas. Además, las observaciones iniciales indican que las marcas de rayos cósmicos se encontrarían allí desde hace más de 20 años. De acuerdo a las teorías actuales, deberían haberse absorbido completamente.

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Una de las principales explicaciones en análisis involucra a los neutrinos, especialmente aquellos de altísima energía. Estas partículas son capaces de atravesar grandes cantidades de materia sin interactuar, por lo que podrían cruzar la Tierra y, en raras ocasiones, producir señales detectables al emerger. Sin embargo, la frecuencia y características de los eventos registrados no encajan del todo con lo esperado, lo que mantiene abierta la discusión.

Otra hipótesis sugiere la posibilidad de fenómenos físicos aún no comprendidos dentro del marco actual, lo que implicaría revisar el llamado modelo estándar de la física de partículas. Algunos científicos plantean que estas señales podrían ser indicio de nuevas partículas o interacciones desconocidas, lo que convertiría al hallazgo en un punto de inflexión para la física moderna.

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Por otro lado, se evalúan posibles efectos de refracción o reflexión de señales en capas internas del hielo, así como interferencias atmosféricas o errores instrumentales.

PM / EM