El ingreso de una masa de aire polar definirá el escenario meteorológico de este domingo en la región central del país. El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el cielo con nubes y claros, pero con una sensación térmica que se ubicará por debajo de los valores nominales debido al viento persistente. No habrá probabilidad de precipitaciones, permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre con el debido abrigo.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 3 de mayo

La Ciudad de Buenos Aires presentará una temperatura máxima que apenas llegará a los 17°C durante la tarde, mientras que la mínima caerá hasta los 6°C en las primeras horas. El viento del sector sur, con velocidades de hasta 35 km/h, generará ráfagas ocasionales que intensificarán el ambiente otoñal. La humedad se mantendrá en niveles moderados, sin riesgo de lluvias para los barrios porteños.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: temperaturas agradables y cielo algo nublado para el resto de la jornada

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En el Conurbano bonaerense, especialmente en las zonas suburbanas, las temperaturas mínimas serán aún más bajas, pudiendo rozar los 4°C en localidades del tercer cordón. La nubosidad será variable, con períodos de sol que no lograrán mitigar la entrada del aire frío. Hacia la noche, el viento rotará levemente al norte, aunque el ambiente continuará fresco y seco en toda el área metropolitana.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional sostendrá una alerta naranja por tormentas fuertes a severas en la provincia de Corrientes, con acumulados de agua que superarán los 100 milímetros y ráfagas de 70 km/h. Asimismo, las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe permanecerán bajo alerta amarilla por fenómenos similares, incluyendo actividad eléctrica frecuente y la posible caída de granizo en sectores localizados.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: temperaturas agradables y cielo algo nublado para un sábado ideal en el AMBA

En la región patagónica, la provincia de Neuquén enfrentará una alerta amarilla por vientos intensos en la zona cordillerana, donde las ráfagas podrán alcanzar los 90 km/h. Por su parte, en la provincia de Mendoza existirá riesgo por viento Zonda en el área de Malargüe, lo que provocará una reducción de la visibilidad y un ascenso repentino de la temperatura antes del posterior ingreso del frente frío generalizado.

Pronóstico extendido

La tendencia para el inicio de la semana laboral mostrará un ligero repunte en las marcas térmicas máximas. El lunes el viento soplará desde el sector norte, lo que permitirá que el termómetro escale hasta los 20°C en el AMBA, aunque las mañanas continuarán siendo frías. La nubosidad irá en aumento paulatino, pero las condiciones generales de estabilidad atmosférica se mantendrán firmes durante las próximas 48 horas.

Hacia el miércoles 6 de mayo, se prevé el regreso de la inestabilidad a la franja central del país. Un nuevo sistema frontal provocará precipitaciones dispersas y un nuevo cambio en la dirección de los vientos hacia el sudoeste. Este proceso consolidará las temperaturas típicamente otoñales, con máximas que no superarán los 18°C y un incremento en la velocidad de las ráfagas sobre el Río de la Plata.