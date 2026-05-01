Primero de mayo: temperaturas primaverales durante el día del trabajador y frío en el AMBA para el fin de semana largo

El feriado del primero de mayo en conmemoración del Día del Trabajador, presentará este año condiciones climáticas atípicas en el AMBA: una jornada con temperaturas templadas, cielo parcialmente nublado y registros más cercanos a la primavera que al otoño. No obstante, el alivio será pasajero, ya que el pronóstico anticipa un marcado descenso térmico para el fin de semana largo, con el ingreso de aire frío que hará caer la temperatura de forma significativa.

Este viernes, se presenta con mínimas moderadas y máximas que podrían superar los 22 grados, impulsadas por vientos del sector norte que favorecen el tiempo agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Dichas condiciones descritas, invitan a actividades al aire libre y marcan una pausa en la tendencia otoñal que venía predominando en los últimos días.

¿Abren los supermercados durante el feriado del viernes 1° de mayo?

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Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que un frente frío avanzará desde el sur del país y modificará las condiciones en la región central, generando un “brusco descenso térmico” y la posibilidad de precipitaciones. Conocé cómo estará el tiempo.

El fin de semana largo producto del Día del Trabajador ofrecerá un comienzo con cielo mayormente despejado y cálido. Sin embargo, el cierre estará predominado por un escenario frío que estará caracterizado por una transición brusca y variabilidad de la temperatura que obligará a desempolvar el abrigo en los primeros días de mayo.

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Finde semana largo: se esperan temperaturas invernales para el sábado y el domingo en el AMBA

El ingreso de aire frío se hará sentir especialmente entre el sábado y el domingo en el AMBA, donde las temperaturas mínimas podrían ubicarse por debajo de los 10 °C , mientras que las máximas apenas alcanzarían los 15 o 16 grados.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: temperaturas agradables y cielo nublado para disfrutar el feriado

Este cambio estará acompañado por vientos del sector sur y sudeste, que reforzarán la sensación térmica más baja, especialmente en horas de la mañana y la noche.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que, si bien no se esperan fenómenos extremos, el contraste con el clima templado del feriado será notorio. “Se trata de un cambio de masa de aire típico de la época, pero con un descenso térmico marcado en pocas horas”, señalaron fuentes del organismo.

Viernes primaveral en el AMBA

En este contexto, recomiendan a la población estar atenta a las actualizaciones del pronóstico, especialmente quienes tengan planes al aire libre durante el fin de semana largo.

PM