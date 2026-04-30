El feriado de este viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador genera cada año la misma pregunta entre los consumidores: ¿qué pasará con la atención en supermercados? En este 2026, configura un fin de semana largo y obliga a reorganizar los hábitos de compra de los ciudadanos en todo el país, especialmente en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). En tanto que, los shoppings y grandes centros comerciales permanecerán cerrados.

Las principales firmas del sector suelen aplicar cronogramas similares a los de días domingo: aperturas más tardías, entre las 9 y 10 de la mañana, y cierres anticipados, en algunos casos antes de las 20 horas. Además, algunos servicios internos, como carnicería o rotisería, podrían no funcionar con normalidad o hacerlo en horarios reducidos.

Feriado 1 de mayo 2026: así funcionarán el transporte y los servicios públicos este viernes en el AMBA

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Las grandes cadenas de hipermercados confirmaron que mantendrán sus puertas abiertas, aunque con horarios acotados y esquemas especiales de atención. Por otro lado, las firmas mayoristas también brindarán, aunque varios limitarán su atención a media jornada. En estos casos, se recomienda a los clientes consultar previamente los horarios de cada sucursal para evitar inconvenientes.

Abren los supermercados durante el feriado del viernes 1° de mayo

En ese marco, desde el Sindicato de Empleados de Comercio explicaron cómo se organizará la actividad. “El 1° de mayo es uno de los feriados más representativos para los trabajadores. Muchos empleados no prestan servicio, y quienes lo hacen deben cobrar el doble de la jornada habitual, como establece la ley”, señaló un vocero del gremio. Además, remarcó que “las empresas suelen operar con dotaciones mínimas y priorizan turnos voluntarios”.

Si bien no habrá un cierre total de las sucursales, la jornada nacional de descanso a nivel nacional estará marcada por menor disponibilidad de personal debido a que se trata de una fecha inamovible.

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En este sentido, el Secretario General Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, sostuvo: “el Día del Trabajador es una jornada de reconocimiento a la labor de millones de empleados. Por eso insistimos en que se respete el descanso de quienes no estén convocados y se cumplan las condiciones salariales para quienes sí trabajen”.

¿Abren los supermercados durante el feriado del viernes 1° de mayo?

Cómo funcionarán los comercios de cercanía en el AMBA: horarios flexibles y atención dispar

A diferencia de las grandes cadenas, los comercios de cercanía: almacenes, autoservicios, verdulerías y kioscos tendrán un funcionamiento mucho más heterogéneo en el AMBA durante el feriado por la conmemoración del Día del Trabajador. Al tratarse en su mayoría de negocios familiares o independientes, la decisión de abrir o cerrar queda a criterio de cada propietario.

En barrios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, muchos de estos locales optarán por abrir a mediodía, especialmente durante la mañana, para atender la demanda básica de los vecinos. Otros, en cambio, permanecerán cerrados para permitir el descanso de sus trabajadores.

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Las tiendas 24 horas, por su parte, suelen garantizar atención durante toda la jornada del 1 de mayo , aunque con menor personal. En tanto, las panaderías también suelen abrir, principalmente en las primeras horas del día, dado que se trata de un rubro con alta demanda incluso en feriados.