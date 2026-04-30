La conmemoración del Día del Trabajador tendrá este año una fuerte presencia en las calles de la Ciudad de Buenos Aires con la movilización convocada por la CGT hacia la Plaza de Mayo. Desde las 11 de la mañana comenzarán a concentrarse las primeras columnas, en una jornada que prevé una masiva participación de gremios y organizaciones sociales.

El día previo al Día del Trabajador, la CGT marcha a la Plaza de Mayo

El acto central está previsto para las 15, momento en el que se leerá un documento con críticas a las políticas del gobierno de Javier Milei, con eje en la situación económica, la reforma laboral y los cambios en el sistema aduanero.

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Las columnas ingresarán principalmente por Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, así como por las diagonales Norte y Sur, que funcionarán como los principales corredores de acceso a la plaza. También habrá concentración en arterias clave como Bernardo de Yrigoyen, Entre Ríos, Callao, Alsina y Avenida Belgrano, lo que provocará un fuerte impacto en la circulación vehicular en el microcentro.

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A partir del mediodía, el Gobierno implementará cortes de tránsito progresivos en función del avance de los manifestantes. Las zonas más afectadas serán las inmediaciones de Plaza de Mayo y las principales avenidas del centro porteño, donde se espera una alta concentración de personas.

El operativo de seguridad incluirá vallado en los alrededores de la Casa Rosada y controles en los accesos a la Ciudad. La Policía de la Ciudad estará a cargo del monitoreo, mientras que fuerzas federales permanecerán en puntos estratégicos para evitar incidentes.

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Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, se informó que se desplegarán alrededor de 1.000 efectivos. El objetivo será sostener el protocolo antipiquetes sin generar confrontaciones directas con los manifestantes.

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La movilización contará con la participación de una amplia gama de sindicatos y movimientos sociales. Entre ellos se encuentran la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio de Camioneros, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, y organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

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Estas agrupaciones concentrarán en distintos puntos antes de avanzar hacia Plaza de Mayo. Por ejemplo, sectores de la UTEP se reunirán en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen, mientras que otros gremios lo harán sobre la Avenida 9 de Julio y zonas aledañas.

En paralelo, las dos CTA y partidos de izquierda realizarán actos propios sin confluir en la convocatoria central, lo que marcará una jornada con múltiples expresiones en el espacio público.

Impacto de la marcha en servicios y actividad pública

Si bien no se trata de un paro general, la jornada podría generar complicaciones en el funcionamiento de servicios. ATE anunció medidas en organismos estatales para facilitar la participación de sus afiliados, lo que podría afectar la atención en oficinas públicas.

Además, se esperan demoras en el tránsito, interrupciones en el transporte y posibles modificaciones en vuelos y servicios, especialmente en el área del centro porteño.

LV/ff