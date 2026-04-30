El día previo al Día del Trabajador, la CGT marcha a la Plaza de Mayo

Este jueves 30 de abril, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización hacia Plaza de Mayo a pocas horas del Día del Trabajador y se espera que la convocatoria tenga un tono de confrontación con el gobierno de Javier Milei, con el eje puesto en la reforma laboral y la compleja situación laboral actual.

"¡NOS VEMOS EN LA PLAZA! En la antesala del 1 de Mayo, salimos a las calles con la palabra del Papa Francisco como guía y con la memoria de los que estuvieron antes que nosotros", indicaron desde la central obrera sobre la movilización convocada para este jueves 30 de abril a partir de las 15hs.

A través de un video difundido en redes sociales, desde la CGT hicieron foco en la confrontación con el gobierno por la reforma laboral. "Aprobaron una reforma que ataca décadas de derechos conquistados. Pero la frenamos en la Justicia. Nuestros derechos los defendemos juntos, en la calle. Trae tu bandera", expresaron.

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"Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina. Quienes, día tras día, sostenemos en alto nuestra bandera para construir una Patria justa, libre y soberana. Marchamos porque, como rezaba Francisco, el trabajo es con derechos o es esclavitud. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste", amplió la CGT en su convocatoria.

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Se espera que las columnas de manifestantes comiencen a llegar a Plaza de Mayo desde el conurbano y distintos puntos de la ciudad a partir del mediodía. Previamente, la mayoría de los gremios se concentrarán en las sedes de sus sindicatos desde las 12hs, como así también en otros puntos de encuentro en avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, y en avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña.

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Desde la central obrera se mencionó al fallecido papa Francisco en la convocatoria ya que, como explicó Jorge Sola, uno de los tres dirigentes que la encabezan, junto a la marcha y conmemoración de Día del Trabajador también se realizará una celebración religiosa en homenaje al Sumo Pontífice.

En principio se espera que la movilización también confronte al gobierno de Milei en base a la reforma laboral aprobada en el Congreso en febrero de este año, dado que luego de su sanción la CGT acudió a la Justicia para reclamando la inconstitucionalidad de la norma aprobada, los salarios y la caída del poder adquisitivo.

AS.