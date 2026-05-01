El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes feriado una jornada con nubosidad variable y un ambiente muy confortable en la región metropolitana. Con una máxima que alcanzará los 24°C, el clima acompañará los festejos por el Día del Trabajador sin probabilidad de precipitaciones, aunque el viento del sector sur comenzará a marcar presencia hacia el final del día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 1 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo lucirá mayormente nublado durante gran parte de la jornada. La temperatura mínima se ubicará en los 15°C, mientras que la máxima trepará hasta los 24°C en horas de la tarde. La humedad rondará el 57%, manteniendo un ambiente agradable pero algo pesado ante la falta de sol directo, mientras que los vientos soplarán leves desde el sector norte antes de rotar.

Clima viernes 1 de mayo

Por su parte, en el Gran Buenos Aires, las marcas térmicas serán similares, aunque con una amplitud térmica ligeramente mayor en las zonas suburbanas más alejadas del río. Se registrarán ráfagas moderadas del sector sur hacia la noche, lo que provocará un leve descenso de la sensación térmica al cierre del viernes. No se esperan lluvias en ninguna zona del anillo digital ni en el cordón bonaerense.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un monitoreo constante sobre la Provincia de Tierra del Fuego, especialmente en la ciudad de Ushuaia, donde persistirán las condiciones de inestabilidad. Se registrarán nevadas y lluvias de variada intensidad con temperaturas mínimas que perforarán el cero grado. Los habitantes de la zona austral deberán extremar los recaudos ante la presencia de hielo en las calzadas y ráfagas intensas del sudoeste.

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En el resto del territorio nacional, la Provincia de Santa Fe y la Provincia de Entre Ríos experimentarán un ascenso de las temperaturas mínimas con cielo parcialmente nublado. En la región de la Patagonia norte y central, el avance de un frente frío generará un incremento del viento, aunque por el momento no rigen alertas amarillas por tormentas fuertes en el centro del país para esta jornada festiva.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica un cambio de masa de aire. El sábado se presentará con un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 12°C y una máxima que no superará los 18°C. El viento rotará definitivamente al sector sur, limpiando la nubosidad pero aportando un aire mucho más fresco que se consolidará durante todo el fin de semana largo en el área metropolitana.

Para el domingo, el termómetro continuará en baja, registrando una mínima de apenas 8°C en la zona urbana y valores inferiores en áreas rurales del conurbano. El cielo permanecerá algo nublado a despejado y el viento rotará hacia el este, lo que traerá una circulación de aire húmedo pero frío. Esta rotación impedirá que las máximas suban demasiado, estabilizándose en torno a los 18°C para el cierre del descanso dominical.