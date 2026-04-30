La tecnología y el pensamiento científico dominaron la agenda en la 50° Feria del Libro de Buenos Aires

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, el CONICET ofreció diversas actividades, talleres lúdicos y participativos para el público general, familias y escuelas orientadas a la tecnología y el pensamiento científico. Además, contó con la participación de más de 70 investigadores, becarios y técnicos.

El espacio fue el punto de encuentro de la ciencia con más de 4.000 asistentes, entre estudiantes de primaria y secundaria, educadores y ciudadanía general. Las actividades se enfocaron en la biomedicina, robótica e inteligencia artificial, entre otras cosas.

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Por un lado, investigadores del CONICET pertenecientes al Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) presentó juegos y actividades orientadas al conocimiento sobre salud, biología celular y avances biomédicos.

Desde el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas (IFEVA) se presentaron distintas propuesta interactivas que invitaron al público a descubrir como se estudian los sistemas productivos, los recursos naturales y la biodiversidad.

Entre las propuestas se destacaron experiencias vinculadas al monitoreo de cultivos y ecosistemas, el rol de carbono del suelo y el juego de mesa "Decomponology", orientado a comprender cómo las decisiones humanas impactan en la salud del suelo y el clima.

El espacio fue el punto de encuentro de la ciencia con más de 4000 asistentes

En tanto, el Laboratorio de Robótica convocó a distintos estudiantes y familias con actividades interactivas centradas en robótica e innovación tecnológica. Con la muestra de distintos vehículos aéreos autónomos se exhibió la capacidad tecnológica para realizar mapeos forestales y tomar imágenes e información de este tipo de ambientes.

Más adelante, el Laboratorio llevó la robótica a un ambiente educativo, desarrollando distintas herramientas de inteligencia artificial en robots cuádrupedos o hexápodos.

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En este marco, el becario del CONICET, Francisco Raverta segura que “la idea de estos proyectos es generar algoritmos basados en IA que les den patrones de caminata específicos y que sean más inteligentes para mapear terrenos en condiciones de alta complejidad".

Asimismo, investigadores del CONICET que participaron de la expedición al Cañón Submarino Mar del Plata compartieron su experiencia al bordo de la investigación. Se exhibieron fotos, videos y materiales obtenidos durante la campaña científico.

Contó con la participación de más de 70 investigadores

"Lo que mostramos fue una selección de imágenes y materiales generados durante la expedición para interactuar con el público y despertar preguntas y curiosidad sobre lo que vimos en el cañón submarino Mar del Plata", explicó Daniel Lauretta, jefe científico e investigador especializado en anémonas y corales.

"Este tipo de actividades son fundamentales porque permiten salir del laboratorio y acercar la ciencia a la gente. Poder conversar cara a cara, especialmente con los más jóvenes, ayuda a que conozcan qué hacemos en el CONICET, cómo trabajamos y por qué estas investigaciones son importantes", concluyó.

BGD/ML