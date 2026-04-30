El presidente Javier Milei viaja este jueves hacia el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, de la Armada de los Estados Unidos, que navega por aguas del Mar Argentino cerca de las costas de Mar del Plata. La visita oficial se produce en el marco del operativo Passex 2026, una serie de maniobras tácticas conjuntas entre las fuerzas de ambos países.

El portaaviones, uno de los más grandes del mundo, ingresó a la Zona Económica Exclusiva argentina tras completar su paso por el Estrecho de Magallanes el domingo 26 de abril. Las naves argentinas ARA "La Argentina", ARA "Sarandí" y ARA "Rosales" se suman a la formación estadounidense para realizar prácticas de defensa y comunicaciones en común, en lo que se conoce desde los años 90 como "ejercicios Gringo-Gaucho". El despliegue de estos barcos, autorizado mediante el Decreto 264/2026, forma parte de la misión "Southern Seas 2026" del Comando Sur (SOUTHCOM) de los Estados Unidos.

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El USS Nimitz llegó a la Argentina: ejercicios navales y narcolanchas, la estrategia de Trump en la región

El Presidente despegó a las 10 desde Aeroparque en un avión Grumman C-2 Greyhound, diseñado para el transporte de personal hacia portaaviones, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno. Fue gracias a una invitación del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

El presidente Javier Milei, el ministro de Defensa, Carlos Presti y el embajador de EE.UU., Peter Lamelas.

Un "Estado Mayor Multinacional" integra a marinos argentinos y estadounidenses

El portaaviones US Nimitz funciona como sede de un Estado Mayor Multinacional bajo el mando superior del contraalmirante Carlos Sardiello, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur y de la Cuarta Flota de los Estados Unidos. Los capitanes de corbeta argentinos Julio Escudero y Romina Banegas, y el suboficial primero Jorge Ortiz se integran como oficiales de enlace y planificación en el diseño de las tácticas de defensa, las comunicaciones y los protocolos de seguridad.

El USS Nimitz navega acompañado por el destructor USS Gridley (DDG-101). Las unidades argentinas que se integraron de manera escalonada son los destructores ARA La Argentina (que se sumó el martes 28 de abril a la altura de Trelew, con dos helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros) y ARA Sarandí (incorporado el miércoles 29 frente a Necochea), además de las corbetas ARA Robinson y ARA Rosales, y los patrulleros oceánicos ARA Piedrabuena y ARA Contraalmirante Cordero. Todas partieron desde la Base Naval Puerto Belgrano.

Portaaviones estadounidense USS Nimitz

Durante las maniobras se realizaron prácticas de maniobras en formación, evoluciones tácticas, ejercicios de comunicaciones, vuelos de exploración con aeronaves P-3C Orion, simulaciones de defensa antiaérea con ataques de cazas F-18, un ejercicio de Visita, Registro y Captura (VBSS) entre el ARA Contraalmirante Cordero y el USS Gridley, y un Photoex (ejercicio fotográfico). Frente a Mar del Plata, las unidades de superficie navegaron en columna.

Los planes de una base naval conjunta de cara a la Antártida

Esta actividad se enmarca en un fortalecimiento de la cooperación en defensa entre ambos países durante la gestión de Milei. En 2024 se realizó una edición anterior de los Southern Seas con la visita del portaaviones USS George Washington. Un punto relevante fue la visita de la entonces jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, a Ushuaia en abril de 2024. Durante esa gira, Milei se trasladó especialmente a la ciudad fueguina para reunirse con ella y avanzar en el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia, pensada como centro logístico para proyección antártica.

A fines de 2025, mediante un decreto, el presidente autorizó el ingreso de fuerzas militares de Estados Unidos a la base naval de Tierra del Fuego para realizar actividades entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. Durante el año, se avanzó en los planes para que Estados Unidos financie parte de la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, proyectándola como una "puerta de entrada" conjunta a la Antártida.

LT