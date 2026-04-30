Un informe de la consultora Monitor Digital reveló este jueves que la conversación en redes sobre Manuel Adorni registró en las últimas 24 horas una recuperación parcial, en paralelo con su exposición ante el Congreso como jefe de Gabinete. No obstante, esa mejora no implica una normalización del clima.

El rebote no alcanza para disipar la tensión: el universo de casi 200 mil menciones relevadas continúa inscripto en un escenario marcadamente adverso.

El alivio fue apenas transitorio. Adorni encontró un margen de oxígeno, pero el foco crítico permanece activo y latente.

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El elemento más significativo del análisis muestra que el eje principal de cuestionamientos no se dirige exclusivamente contra el funcionario, sino que se proyecta hacia el núcleo del poder: primero Javier Milei y luego Karina Milei.

En ese marco, el episodio vinculado al jefe de Gabinete funciona como un canal de desgaste que impacta sobre la figura presidencial.

Desde el punto de vista narrativo, la audiencia digital establece una conexión directa entre la exposición de Adorni en el Congreso y el desempeño del Gobierno, vínculo que se reforzó con la presencia del propio Presidente en los palcos.

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Así, la instancia institucional adquirió otra dimensión: la comparecencia se interpretó como una evaluación pública de la gestión en su conjunto.

Informe de Manuel Adorni en el Congreso: persiste el rechazo

El paso por el Parlamento de Manuel Adorni generó una mejora en los niveles de respaldo, aunque no modificó la tendencia predominante.

El relevamiento de Monitor Digital aporta el dato central de la serie: Adorni llegaba desde un punto crítico en abril, con 71,1% de menciones negativas frente a apenas 28,9% positivas. En el corte más reciente, la relación se ajusta a 60,3% en contra y 39,7% a favor.

El movimiento es significativo en términos porcentuales: el apoyo se incrementa en 10,8 puntos y el rechazo retrocede en la misma magnitud.

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Para un funcionario sometido a presión en el ecosistema digital, el cambio resulta relevante. La exposición en el Congreso parece haber reordenado parcialmente el núcleo de respaldo o, al menos, reactivado mecanismos defensivos que se encontraban debilitados. Aun así, el balance general se mantiene desfavorable.

Seis de cada diez intervenciones continúan siendo críticas hacia el jefe de Gabinete. El repunte existe, pero no alcanza para alterar el sentido dominante de la conversación.

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Redes sociales y Manuel Adorni: alto volumen de menciones y clima negativo

En el período analizado (miércoles 29 de abril) se registraron 197.900 menciones, una cifra elevada para un integrante del gabinete. La intensidad no fue el único rasgo: el tono se sostuvo en niveles de negatividad cercanos al 60%.

El mapa de términos asociados resulta elocuente: “Milei”, “informe”, “preguntas”, “chorro”, “amigas”, “corrupción”, “Justicia”, “esposa”, “propiedades” y “vuelo privado” configuran el núcleo semántico.

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En torno a Adorni se consolidó una discusión atravesada por sospechas, cuestionamientos y deterioro reputacional.

También se identifica un segmento de apoyo, con palabras como “apoyo”, “apoyar”, “confianza”, “libertad” y “vivo”, aunque ese bloque aparece en minoría frente a un volumen mayor de críticas, con mayor carga emocional.

El impacto político del caso Adorni se proyecta sobre Javier Milei

El estudio de los hashtags utilizados aporta una señal relevante en términos políticos. La categoría “Contra los Milei” concentra el 48,9% de las menciones, por encima de “Contra Adorni”, que alcanza el 38,3%.

El dato confirma que el episodio se procesa como parte de una situación más amplia que involucra al oficialismo.

Las etiquetas más difundidas acompañan ese desplazamiento: #JuicioPoliticoAMilei, #MileiEstafador, #KarinaCoimera, #MileiTraidorALaPatria, junto con #AdorniCorrupto, #AdorniChorro, #RenunciaAdorni y #AdorniSigueSumando.

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El jefe de Gabinete mejora respecto de su punto más bajo, pero continúa siendo utilizado como puerta de entrada para cuestionar al Presidente.

Crisis política y redes: la agenda institucional quedó desplazada

El análisis temático de la conversación ubica los principales ejes en política, gestión, economía, agenda social, Justicia y corrupción.

Esto sugiere que la presentación del informe no logró instalarse como un debate técnico o administrativo, sino que quedó absorbida por una lectura política.

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La exposición funcionó como un amplificador: fortaleció la visibilidad de Adorni ante su base, pero también expandió los enfoques críticos.

El informe no logró desplazar el foco sobre su situación patrimonial, sino que lo integró en una discusión más amplia vinculada a la credibilidad y la transparencia del Gobierno.

Clima emocional en redes: alarma, escándalo y judicialización

El análisis de emojis completa el cuadro: predominan la sirena, el fuego, la explosión, el tribunal, la calavera, la bomba, el dedo acusador y, en menor medida, los aplausos.

El registro emocional combina señales de alerta, escándalo, judicialización y denuncia, junto con expresiones de respaldo.

Se trata de una conversación atravesada por la tensión, lejos de un tono liviano o humorístico. En síntesis, los emojis reflejan una percepción de urgencia política.

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La intervención de Manuel Adorni en el Congreso produjo una mejora parcial en su imagen: disminuyó el rechazo y aumentó el apoyo, pero sin revertir la tendencia dominante.

El clima general continúa siendo mayoritariamente negativo, con fuerte carga política y presencia de acusaciones vinculadas a corrupción. Pero el punto central del análisis es que el caso dejó de circunscribirse al funcionario.

En las últimas 24 horas, la conversación digital relevada por Monitor Digital concentró mayor nivel de crítica sobre los Milei que sobre el propio jefe de Gabinete.

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De este modo, el impacto más sensible no se limita a la figura de Adorni, sino a su capacidad de proyectar desgaste sobre la Presidencia.

El funcionario logró recomponer parcialmente su imagen en el corto plazo; el Presidente, en cambio, permanece asociado a un escenario de crisis que no muestra señales de disiparse.

NG/ff