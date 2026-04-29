Adorni en el Congreso: las 10 claves de una jornada que definirá el destino político del Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó este miércoles en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión en una sesión marcada por la tensión política, las denuncias judiciales en su contra y una fuerte presencia del oficialismo. Con Javier Milei siguiendo la jornada desde uno de los palcos del recinto, el funcionario respondió sobre su patrimonio, viajes personales y presuntos vínculos irregulares, antes de la ronda de preguntas de la oposición.

La exposición se dio en un contexto de alta expectativa política. La Casa Rosada movilizó a gran parte del gabinete para acompañarlo y buscó mostrar respaldo en una jornada que el oficialismo consideró clave. Mientras tanto, los bloques opositores centraron sus cuestionamientos en las acusaciones por presuntas irregularidades patrimoniales y contrataciones bajo investigación judicial.

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Estas fueron las 10 claves de una jornada que puede marcar el futuro político del Gobierno.

1. ¿Por qué Milei fue al Congreso? El gesto que lo dijo todo

Javier Milei no tenía ninguna obligación institucional de estar presente. Sin embargo, decidió sentarse en uno de los palcos junto a Karina Milei, Luis Caputo, Sandra Pettovello y otros funcionarios clave del gabinete.

Su presencia fue leída como una señal política contundente: el Presidente fue personalmente a respaldar a Adorni en uno de sus momentos más delicados. Apenas ingresó al Congreso, sin detenerse ante la prensa, lanzó una frase que marcó el tono del día: “Ustedes son corruptos”.

Cuando Adorni terminó su exposición inicial, Milei se puso de pie para aplaudirlo y fue seguido por todos sus ministros. Al retirarse del recinto, volvió a redoblar la apuesta: “Es más que suficiente, el caso está cerrado. Chorros, corruptos”.

2. “No voy a renunciar”: la frase que cambió el clima

Antes incluso de que la oposición comenzara a preguntar, Adorni decidió ir al choque. “Quiero dejarles en claro a todos que no voy a renunciar”, afirmó, en uno de los momentos más fuertes de su discurso.

Luego reforzó esa posición con una defensa institucional: “Somos los primeros en respetar la división de poderes y bajo ninguna presión política obstruiremos el avance de ninguna causa judicial”.

El cierre de ese bloque fue el mensaje que esperaba el oficialismo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

3. Más de 4.800 preguntas: un cuestionario sin antecedentes

La Jefatura de Gabinete recibió más de 4.800 preguntas escritas de los distintos bloques parlamentarios, una cifra que no tiene antecedentes en este tipo de informes.

El Ejecutivo respondió por escrito poco más de 2.100 consultas, principalmente sobre economía, producción, seguridad y salud.

4. El patrimonio bajo sospecha y una respuesta incompleta

Los legisladores opositores apuntaron sobre dos propiedades concretas: una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida por su esposa Bettina Angeletti, y un departamento en Caballito donde actualmente reside el funcionario.

Según los legisladores, esos bienes no habrían sido declarados en tiempo y forma ante la Oficina Anticorrupción.

La respuesta de Adorni fue precisa en la forma y esquiva en el fondo. "Acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna", dijo.

Y agregó que "aún no venció el plazo para la presentación de su última Declaración Jurada".

5. Los viajes familiares: "Los afronté yo mismo"

Este fue el nudo central de toda la jornada. Adorni llegó al recinto con una posición preparada y la repitió sin variantes: "Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar. No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo".

Luego fue más directo con la oposición: "Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables".

La estrategia discursiva de Manuel Adorni en el Congreso y una defensa generalista sobre las acusaciones: "No cometí ningún delito"

Y remató: "Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas. Pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta".

6. El viaje a Miami: la Justicia archivó, Adorni festejó

El episodio del vuelo oficial del 6 de marzo a Miami y Nueva York, en el que Angeletti viajó como parte de la comitiva presidencial, fue el único punto en el que Adorni pudo mostrar un resultado judicial concreto a su favor. "Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial ya se expidieron sobre este tema. Afirmaron que no existió delito ni irregularidad en la invitación de mi esposa", afirmó.

Y fue más lejos: "La fiscal interviniente, a quien se le delegó la investigación, requirió archivar la causa dándonos la razón: la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito. El juez federal ordenó su archivo".

Luego tiró la que consideró su mejor frase del día: "Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara".

7. Punta del Este y una explicación que no cerró del todo

Distinta fue la situación del viaje a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, realizado en un avión privado.

Allí no hubo una definición judicial concreta y la explicación oficial no logró cerrar todas las dudas.

Adorni insistió: “El Estado Nacional no registra ningún pago sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones”.

Y agregó que "en todos los casos intervinieron, como corresponde, la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria".

8. Grandio, la TV Pública y los contratos bajo investigación

La relación con Marcelo Grandio es central para entender la causa. Los investigadores incorporaron al menos seis acuerdos de coproducción entre Imhouse —la productora de Grandio— y Radio y Televisión Argentina (RTA), firmados a partir de abril de 2024.

También hay registros bancarios de diez transferencias desde la productora hacia las cuentas de Adorni entre 2022 y 2023, por un total de 1.670.900 pesos.

Adorni fue categórico: "Es falso que yo haya coordinado la aprobación de determinadas contrataciones en favor de un tercero con supuestos vínculos previos".

Negó contratos entre el Estado y Grandio, y negó haber participado en ningún expediente administrativo que lo involucre.

9. "No me van a intimidar con aprietes": el momento más tenso del día

El momento de mayor temperatura llegó cuando el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade brindó un informe detallado sobre las actividades cotidianas de Angeletti.

Adorni reaccionó con dureza: "Están sugiriendo que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete de Ministros y a su familia. Sepan que no me van a intimidar con aprietes".

Desde arriba, Milei vociferaba hacia las bancas de la izquierda: "Sus ideas mataron a 150 millones de personas. ¡Ustedes son los asesinos!". Se asomaba del palco, tiraba besos, hacía corazones con la mano.

10. El final kirchnerista, el tuit libertario y la pelota a la Justicia

En el cierre, Adorni eligió hablarle más a su electorado que al recinto. “El éxito de este gobierno significará sacarlos del partido para siempre”, lanzó hacia el bloque peronista, entre aplausos del oficialismo.

Luego agradeció a Milei por haberlo elegido como jefe de Gabinete de Ministros y cerró: “Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo”.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez respondió con dureza: “Nunca tuvo que venir un presidente a bancar a un jefe de Gabinete acusado por corrupción”.

Terminada la sesión, Adorni trasladó la disputa a redes sociales y escribió en X: “Gracias a todos. El mejor gabinete de la historia de la humanidad. Fin”.

LB/DCQ