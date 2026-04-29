Manuel Adorni en el Congreso: los memes que dejó su exposición y la reacción en redes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este miércoles su primer informe de gestión ante el Congreso, en una sesión que se extendió por varias horas y estuvo atravesada por cruces políticos y un clima de fuerte expectativa.

La exposición contó con la presencia del presidente Javier Milei, funcionarios del Gabinete y legisladores de distintos bloques. Durante su intervención, Adorni respondió preguntas y se refirió a distintos aspectos de la gestión, en medio de cuestionamientos de la oposición.

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En paralelo al desarrollo del debate parlamentario, en redes sociales comenzaron a circular memes y comentarios humorísticos vinculados a frases, gestos y momentos puntuales de la exposición. Las publicaciones se multiplicaron especialmente en plataformas como X, donde el tema se volvió tendencia durante la jornada.

A continuación, algunos de los memes y reacciones que dejó la presentación en el Congreso:

LB