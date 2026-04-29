jueves 30 de abril de 2026
POLITICA
Repercusiones en redes

Manuel Adorni en el Congreso: los memes que dejó su exposición y la reacción en redes

El jefe de Gabinete presentó su primer informe de gestión en el Congreso. Mientras se desarrollaba la sesión, usuarios de redes sociales compartieron imágenes y comentarios humorísticos sobre algunos momentos del discurso.

Manuel Adorni
Manuel Adorni | Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este miércoles su primer informe de gestión ante el Congreso, en una sesión que se extendió por varias horas y estuvo atravesada por cruces políticos y un clima de fuerte expectativa.

La exposición contó con la presencia del presidente Javier Milei, funcionarios del Gabinete y legisladores de distintos bloques. Durante su intervención, Adorni respondió preguntas y se refirió a distintos aspectos de la gestión, en medio de cuestionamientos de la oposición.

Galería de fotos: todas las imágenes de la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

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En paralelo al desarrollo del debate parlamentario, en redes sociales comenzaron a circular memes y comentarios humorísticos vinculados a frases, gestos y momentos puntuales de la exposición. Las publicaciones se multiplicaron especialmente en plataformas como X, donde el tema se volvió tendencia durante la jornada.

A continuación, algunos de los memes y reacciones que dejó la presentación en el Congreso:

Memes de Adorni en el Congreso 20260429

Memes de Adorni en el Congreso 20260429

Memes de Adorni en el Congreso 20260429

Memes de Adorni en el Congreso 20260429

Memes de Adorni en el Congreso 20260429

Memes de Adorni en el Congreso 20260429

Memes de Adorni en el Congreso 20260429

LB

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