En “QR!”, Hernán Letcher cruzó a Adorni: “Respondió 2.151 preguntas, pero en muchas no dijo nada”

En el programa “QR!” de Canal E, el economista y panelista Hernán Letcher analizó la presentación de Manuel Adorni en el Congreso y apuntó contra la calidad de sus respuestas. “Respondió 2.151 preguntas, pero en muchas no dijo nada”, resumió.

El especialista explicó que el funcionario envió las respuestas por escrito horas antes de la exposición. “Contestó tarde, hoy a la mañana”, señaló, y remarcó que se trata de un volumen inusual de información. Sin embargo, tras revisar el contenido, sostuvo que muchas respuestas fueron incompletas o evasivas, sin definiciones concretas sobre temas clave.

Uno de los ejes centrales fue el impacto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en el empleo. Según detalló Letcher, el Gobierno proyecta la creación de 36.873 puestos de trabajo, pero contrastó ese dato con la pérdida reciente de empleo. “Se destruyeron más de 200 mil puestos. Es difícil pensar que esto sea una solución”, afirmó.

También se refirió a la situación financiera de las familias y cuestionó la falta de medidas frente al endeudamiento. Explicó que el Gobierno reconoció el problema, pero no propuso soluciones. “Dice que el nivel de deuda no es alto respecto a otros países, pero no responde qué hacer con la morosidad”, señaló. En la misma línea, advirtió que tampoco hubo respuestas sobre la pérdida de poder adquisitivo.

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Sobre la inflación, criticó la falta de precisiones en torno a la nueva metodología del IPC. Según contó, el jefe de Gabinete se limitó a señalar que el tema está “en análisis”. “Es patear la pelota”, resumió.

Falta de respuestas y cuestionamientos

Letcher también puso el foco en otros puntos donde, según dijo, hubo evasivas. Mencionó el manejo de la publicidad oficial en empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas, y cuestionó que se desligue la responsabilidad en decisiones que involucran fondos públicos. “Pero son empresas estatales”, planteó.

Además, aseguró que hubo múltiples temas sin definiciones, como el costo fiscal del RIGI, las reservas del Banco Central y medidas económicas clave. “Había decenas de preguntas y no respondieron nada”, afirmó.

También criticó respuestas vinculadas a situaciones internas del Gobierno, como el rol de familiares de funcionarios o la falta de claridad sobre remuneraciones en empresas públicas. “Dieron nombres, pero no dijeron si cobran”, sostuvo.

Para el economista, el problema no fue la cantidad de respuestas sino su contenido. Consideró que predominó la falta de información precisa y la ausencia de propuestas frente a problemas concretos. “La solución a muchos temas fue no responder”, concluyó.

LB