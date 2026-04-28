Estados Unidos endurece el acceso a visas y apunta contra los pedidos de asilo

El gobierno de Donald Trump implementó una nueva directiva que modifica el proceso de solicitud de visas en Estados Unidos, con el objetivo de limitar posibles pedidos de asilo. A partir de ahora, los funcionarios consulares deberán incluir preguntas obligatorias sobre la situación personal de los solicitantes en sus países de origen.

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La medida establece que cada solicitante deberá declarar formalmente si ha sufrido violencia o si teme sufrirla al regresar a su país, lo que introduce un filtro más riguroso dentro del sistema migratorio.

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Qué preguntas deberán responder los solicitantes de visas en Estados Unidos

El cambio central en la política de visas estadounidenses se basa en dos preguntas clave:

-Si la persona sufrió daños o maltratos en su país de origen.

- Si teme sufrir persecución o violencia al regresar.

Para que la visa sea aprobada, el solicitante deberá responder “no” a ambas preguntas. En caso contrario, el trámite será rechazado de manera automática, lo que representa un endurecimiento significativo en el acceso a visas de no inmigrante.

Estados Unidos busca limitar los pedidos de asilo con nuevas restricciones

La medida apunta directamente a reducir el número de personas que solicitan asilo en Estados Unidos. Bajo la legislación vigente, los extranjeros pueden pedir protección una vez dentro del país si demuestran un “temor fundado” de persecución.

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Sin embargo, esta nueva normativa funcionaría como un filtro previo, evitando que potenciales solicitantes de refugio lleguen siquiera a ingresar al territorio estadounidense.

Fallo judicial en Estados Unidos y tensión con la política migratoria

El endurecimiento de las restricciones migratorias se da en un contexto de tensión judicial. Un tribunal federal de apelaciones consideró ilegal el argumento de una supuesta “invasión” en la frontera con México utilizado anteriormente para restringir el ingreso de migrantes.

Este fallo abría la puerta a una mayor protección para quienes buscan asilo, pero la administración de Trump anticipó que apelará la decisión para sostener su enfoque restrictivo.

La nueva política generó cuestionamientos por parte de organizaciones como Refugees International, que advierten sobre el impacto en los derechos de las personas migrantes.

Desde ese sector sostienen que exigir a los solicitantes negar cualquier temor de persecución podría impedir que quienes necesitan protección internacional accedan a un proceso de asilo, dejándolos sin alternativas legales.

Impacto de las nuevas medidas en el sistema migratorio de Estados Unidos

Especialistas señalan que este cambio redefine el funcionamiento del sistema de migración en Estados Unidos. Los consulados pasan a ser una instancia clave para detectar y bloquear posibles solicitudes de asilo antes del ingreso al país.

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En términos concretos, la medida podría reducir la cantidad de migrantes que llegan con visas, pero también generar controversias legales y diplomáticas en torno al derecho al refugio.

Cómo cambia el acceso al asilo en Estados Unidos con esta nueva normativa

La nueva directiva introduce un cambio estructural en el acceso al asilo estadounidense, al trasladar el análisis del temor de persecución a una etapa previa al ingreso al país.

Este enfoque podría redefinir el alcance del sistema de protección internacional en Estados Unidos y marcar un nuevo capítulo en el debate global sobre migración, refugio y derechos humanos.

LV / EM