Ya declara José López por la Causa Cuadernos

Este jueves 30 de abril, el exsecretario de Obras Públicas José López se encuentra declarando por la causa Cuadernos en los tribunales de Comodoro Py. El exfuncionario, uno de los principales arrepentidos de la investigación, fue trasladado al lugar desde el penal de Ezeiza.

En la actualidad, López cumple una condena unificada de 13 años de prisión por el caso Vialidad y por enriquecimiento ilícito, dado que quedó marcado desde 2016, cuando fue visto intentando esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

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