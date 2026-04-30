Guardaparques Nacionales: convocan a nuevos aspirantes para reforzar la conservación en Argentina

El Gobierno nacional abrió una nueva convocatoria a través de su página web para incorporar aspirantes al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, en una medida orientada a reforzar la protección de las áreas naturales y ampliar la presencia del Estado en distintos territorios del país.

La iniciativa, impulsada por la Administración de Parques Nacionales, forma parte de un proceso de selección público que contempla distintas etapas de evaluación. Entre ellas se incluyen la revisión de antecedentes, exámenes de conocimientos, pruebas de aptitud física y un curso de formación obligatorio.

Convocatoria a guardaparques: requisitos para ingresar al sistema nacional

De acuerdo con la información oficial, los aspirantes deberán cumplir con condiciones generales como contar con nacionalidad argentina, formación educativa acorde al perfil y aptitud física para desempeñar tareas en entornos naturales.

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Además, será obligatorio aprobar todas las instancias del proceso de selección, que apunta a garantizar la idoneidad técnica y operativa de los futuros agentes.

Guardaparques Nacionales: cómo es el proceso de selección

El esquema de ingreso está organizado en distintos agrupamientos, entre ellos el técnico y el de conservación territorial, según las funciones que se desarrollarán dentro del sistema de áreas protegidas.

Este modelo permite asignar perfiles específicos a las necesidades de cada parque nacional o reserva, optimizando la gestión y el control ambiental.

El rol de los guardaparques incluye tareas clave como la protección de la biodiversidad, la vigilancia en áreas naturales y la prevención de actividades ilegales que puedan afectar los ecosistemas.

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También desarrollan acciones de educación ambiental dirigidas a visitantes y comunidades, y colaboran con proyectos de investigación científica y turismo sustentable.

La convocatoria se enmarca en una estrategia para fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas, considerado un eje central de la política ambiental.

Con la incorporación de nuevos agentes, se busca mejorar las capacidades de monitoreo, conservación y gestión de los recursos naturales, en un contexto donde la protección del ambiente gana cada vez más relevancia a nivel global.