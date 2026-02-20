Misiones: guardaparques rescataron ejemplares de pecarí en la península de Andresito

Guardaparques del Parque Provincial Horacio Foerster, dependientes del Ministerio de Ecología, fueron informados sobre la tenencia de ejemplares de pecarí en estado de cautiverio en la zona de la Península de Andresito.

Rescate de pecaríes

Ante esta situación, y tras dar aviso a las autoridades competentes, se activó el protocolo de actuación correspondiente para proceder al rescate.

El pasado miércoles, personal guardaparque del Ministerio —perteneciente a los parques Horacio Foerster y Lago Urugua-í— trabajó de manera articulada con efectivos de la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones y con profesionales del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Güirá Oga.

En cautiverio

Una vez en el lugar, el equipo interinstitucional dialogó con las personas que mantenían a los animales silvestres en cautiverio, quienes hicieron entrega voluntaria de los ejemplares.

Los pecaríes fueron trasladados al centro especializado para su evaluación sanitaria y comportamental, donde se definirá su destino y/o eventual reubicación conforme a criterios técnicos.

Desde el Ministerio se recuerda que la tenencia de fauna silvestre está prohibida por la normativa vigente.

