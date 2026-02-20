Corrientes: recta final para la edición 2026 en la "capital nacional del carnaval"

Los Carnavales Correntinos 2026 transitan su etapa decisiva con cuatro jornadas de desfiles oficiales en el corsódromo “Nolo Alías”, se informó oficialmente.

Carnavales en Corrientes

Este viernes 20 y sábado 21 de febrero habrá una nueva cita en la Capital Nacional del Carnaval, mientras que el cierre está previsto el próximo fin de semana, viernes 27 y sábado 28.

La ciudad de Corrientes, a diferencia de otros destinos carnestolendos cuenta con shows de comparsas, duelo de baterías (domingo 22 en el parque Cambá Cuá) y elección de Embajadores (jueves 26).

“El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo acompaña el desarrollo de los corsos oficiales, así como también aquellos realizados en el interior de Corrientes”, indica un comunicado oficial.

“Con presencia institucional, con posibilidad de visibilización y promoción de los productos turísticos, y encuestas de satisfacción a visitantes, el organismo trabaja en la difusión de la oferta y la obtención de datos para definir el perfil de los turistas”, agrega el documento.

Carnaval en números

Durante el fin de semana de Carnaval 2026, Corrientes registró cifras récord en materia turística, consolidando el posicionamiento del destino a nivel nacional e internacional.

La ocupación hotelera alcanzó el 88%, con una estadía promedio de entre 4 y 6 noches. En cuanto a la motivación de viaje, el 31% de los visitantes eligió el destino por sol y playa, el 29% por su oferta cultural, el 24% por la naturaleza y el 16% por la pesca deportiva, lo que refleja la diversidad de productos que integran la propuesta turística provincial.

El movimiento turístico generó un impacto económico superior a los 7 mil millones de pesos. Según los datos relevados por el Observatorio Turístico Provincial, el 45% de los visitantes realizó un gasto diario promedio de entre 100 mil y 300 mil pesos en alojamiento, gastronomía, traslados y actividades.

Además se registró la llegada de turistas provenientes de Buenos Aires, Catamarca y Chubut, así como de Brasil, Paraguay, España, Senegal e Israel, lo que evidencia el alcance nacional e internacional del evento.



Fuente: Gobierno de Corrientes.