A una semana del cierre de la Sala de Prensa, Javier Milei cada vez más lejos de retrotraer la medida

Este jueves se cumple una semana de la decisión que tomó el presidente Javier Milei de cerrar la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, luego de que Casa Militar realizase una denuncia contra periodistas de TN por supuesto espionaje ilegal. El último jueves, la prensa acreditada ante la Casa de Gobierno fue impedida de ingresar, en una medida que no quedó plasmada en ningún documento oficial.

La medida adoptada por el Presidente y que fue instrumentada por el Secretario de Medios, Javier Lanari, se da un contexto en el que la aprobación de la gestión del Gobierno, cae en todas las encuestas y la economía exhibe signos de agotamiento pese a los gráficos que una y otra vez muestra el jefe de Estado.

Además, coincide con los constantes ataques virulentos que el mandatario tiene contra el periodismo tanto en las redes sociales como en sus últimas ponencias, como en el caso de ExpoEFI, este último miércoles tras la exposición de Manuel Adorni en Diputados: "No voy aceptar la psicopateada, ni de los kukas ni de los mentirosos de los periodistas. Este grupo despreciable en un 95%, que hablan de mis respuestas pero no hablan de las mentiras", lanzó el jefe de Estado.

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De manera extraoficial, en la Casa Rosada reconocen que por el momento la medida adoptada por orden de Milei no será revisada y por el momento no hay un plazo u horizonte temporal para espera que la histórica Sala de Prensa, la que no fue cerrada ni siquiera durante la última dictadura militar se reabra.

En ese marco, solo se espera que una de las medidas cautelares presentadas ante el Tribunal Federal en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pueda al menos, frenar la medida. La empresa periodística Ambito presentó un amparo. También hizo lo propio el Sipreba, el sindicato de prensa de Buenos Aires con la expectativa de que la medida se caiga lo que por ahora no sucedió.

La presencia de Adorni en la Cámara Baja para brindar el Informe de gestión N°145 sirvió de escenario para que el Presidente vuelva a exhibir su furia para con la prensa, a la que tildó de "chorros" y "corruptos" en un tono visiblemente alterado.

En el mediodía de este jueves una veintena de periodistas se agrupó en las puertas de la Casa Rosada para volver a reclamar por la apertura de la Sala de Prensa y realizar una movida en redes sociales con el hashtag #AbranLaSala.

La movida de los periodistas acreditados se dio un rato después de que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se reuniese sin presencia de legisladores del oficialismo, ni de los bloques aliados, con el objetivo de abrir la Comisión a los testimonios de trabajadores de prensa (acreditados y no acreditados en Casa de Gobierno), y de esa manera mantener activo el reclamo.

Hoy, la senadora del peronismo de Jujuy, Carolina Moisés, presentó un proyecto de ley para garantizar la existencia de Sala de Prensa en los tres poderes del Estado.