El SMN confirma condiciones estables para lo que resta de este miércoles 29 de abril en CABA y el AMBA, con un pronóstico actualizado que anticipa una tarde muy agradable. Tras una mañana donde el sol predominó sobre el área metropolitana, el registro térmico al mediodía alcanzó los 20°C, consolidando un ambiente templado que se mantendrá durante las próximas horas para todo el territorio.

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La mañana transcurrió con sol y una temperatura en ascenso que superó las expectativas iniciales en gran parte del AMBA. Para esta tarde, el cielo presentará una nubosidad variable, aunque no se esperan precipitaciones en la región. La tendencia inmediata indica que el tiempo seguirá estable, permitiendo que quienes regresen a sus hogares disfruten de una jornada mayormente despejada y sin amenazas de inestabilidad climática.

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Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 29 de abril

Hacia la tarde, el cielo mantendrá intervalos nubosos, pero el ambiente se conservará templado y seco en toda la zona metropolitana. La temperatura máxima prevista rondará los 22°C, ideal para las actividades al aire libre antes de la caída del sol. No existen probabilidades de lluvias, por lo que la jornada se perfila como una de las más estables y agradables de la semana.

Durante la noche, el descenso térmico será gradual, situándose cerca de los 15°C al cierre del día. El viento, que sopló leve desde el sector este durante la mañana, rotará hacia el sudeste sin representar mayores cambios en la masa de aire. Será una noche fresca y tranquila, perfecta para el descanso, sin necesidad de cargar paraguas ni abrigos extremadamente pesados.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió, hasta el mediodía de hoy, alertas a corto plazo (ACP) para la zona del AMBA. La situación meteorológica se muestra calma en el centro del territorio nacional. Por el momento, no hay fenómenos de relevancia ni tormentas severas que afecten a la Ciudad o a los municipios del conurbano bonaerense en el corto plazo, garantizando plena tranquilidad.

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En el resto del país, la situación es dispar. Mientras que en el norte argentino persisten temperaturas calurosas, en la Patagonia se reportaron vientos intensos y un marcado descenso térmico, propio de la época otoñal. En la zona cordillerana, el SMN mantiene el monitoreo constante por nevadas persistentes, por lo que se recomienda a los viajeros consultar los estados de rutas antes de emprender cualquier traslado terrestre.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Para mañana jueves, se espera un leve incremento en la humedad, aunque las temperaturas se mantendrán similares a las de hoy. El cielo lucirá parcialmente nublado durante buena parte del día, sin pronóstico de lluvias significativas para el arranque de la jornada. Será una continuidad de este tiempo otoñal, donde el abrigo intermedio seguirá siendo la mejor elección para encarar el movimiento diario.