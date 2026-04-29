El pronóstico en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA anticipa un miércoles 29 de abril marcado por el buen tiempo. Con condiciones estables, no se prevén alertas meteorológicas para la región, lo que permitirá organizar la rutina diaria al aire libre sin inconvenientes. Las temperaturas mostrarán un ascenso paulatino, alcanzando un valor máximo de 21°C.

Durante este miércoles, el cielo se presentará mayormente soleado en la Ciudad de Buenos Aires, con una humedad del 61%. El viento soplará desde el noroeste a 17 mph, lo que aportará una sensación térmica agradable. En el Conurbano bonaerense, las condiciones serán similares, manteniendo la estabilidad atmosférica y una baja probabilidad de precipitaciones, que apenas alcanza el 10% durante el día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 29 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, el día se caracterizará por un ambiente soleado y despejado. La temperatura máxima llegará a los 21°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 12°C. La combinación de estos registros con el viento del noroeste garantizará una jornada templada. Los habitantes disfrutarán de un cielo limpio, ideal para las actividades planificadas al aire libre.

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Clima miércoles 29 de abril

En cuanto al Conurbano bonaerense, el pronóstico mantiene la misma tendencia de estabilidad. La nubosidad será escasa durante toda la jornada, permitiendo una buena radiación solar. Los residentes del área metropolitana observarán vientos moderados provenientes del noroeste, sin presencia de ráfagas intensas. La ausencia de lluvias significativas consolidará un miércoles ideal para el desplazamiento habitual en toda la zona del AMBA.

Alertas y clima en el resto de Argentina

En el resto del país, diversas provincias permanecen bajo monitoreo por fenómenos meteorológicos. Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional se concentran principalmente en la región patagónica y zonas cordilleranas, donde las ráfagas de viento y el Zonda motivan recomendaciones de precaución. Se insta a los ciudadanos a verificar el Sistema de Alerta Temprana antes de iniciar viajes hacia el sur argentino.

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Por otra parte, en provincias como Misiones y Santa Fe, las condiciones se presentan estables y templadas. El pronóstico anticipa mañanas frías seguidas de tardes agradables con índices UV altos. En las zonas bajo alerta amarilla, las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos y evitar la exposición innecesaria a la intemperie, priorizando siempre la información emitida por los canales oficiales del organismo nacional.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires indica que el buen tiempo prevalecerá. La masa de aire actual se mantendrá estable, con cielos despejados y temperaturas que continuarán con una suave tendencia al ascenso hacia el final de la semana, alcanzando valores máximos más cálidos hacia el jueves y viernes, donde predominarán los vientos del sector norte.

Hacia el fin de semana, aunque se mantendrá la estabilidad inicial, no se descarta una rotación de los vientos hacia el sector este y sudeste, lo que podría generar un incremento de la nubosidad en la zona costera. No obstante, las proyecciones meteorológicas sugieren que las precipitaciones no afectarán la capital, permitiendo que la población continúe con sus planes previstos sin mayores alteraciones.