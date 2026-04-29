Este miércoles, la jornada en Bahía Blanca estará definida por un cielo soleado que dominará el panorama. Si bien las temperaturas se mantendrán en un rango moderado, el protagonista indiscutible será el viento del sector oeste. Esta circulación constante marcará el ritmo del día, exigiendo precaución a los vecinos mientras desarrollan sus actividades cotidianas bajo un cielo despejado.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En Bahía Blanca, la temperatura alcanza los 16°C con una sensación térmica de 14°C. El viento sopla del noroeste a 19km/h y la humedad se sitúa en el 69%, bajo condiciones de lluvia ligera nocturna. El centro bahiense experimentará una rotación del viento hacia el oeste durante la jornada, lo que despejará el cielo para ofrecer una tarde a pleno sol.

Clima Bahía Blanca miércoles 29 de abril

Hacia la zona portuaria, en Ingeniero White y General Cerri, la dinámica climática reflejará la influencia del frente que atraviesa la región. El viento del oeste, con una velocidad de 20km/h, impactará de manera directa en la costa. Esta intensidad del aire mantendrá la visibilidad despejada y una atmósfera seca, característica de una jornada que promete mantenerse estable tras la inestabilidad de la madrugada.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades como Punta Alta y Médanos, el escenario será similar al bahiense, con el viento del oeste dominando el sector. Los habitantes de estas zonas deberán estar atentos, ya que la intensidad del viento genera un ambiente fresco, a pesar de que el sol brillará con fuerza durante gran parte del día. Se prevé que el viento mantenga su influencia en toda la región.

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En el caso de áreas como Monte Hermoso, la situación será análoga, con condiciones que favorecerán el descenso de la humedad. La combinación de sol y vientos moderados a fuertes será el sello distintivo para todo el sudoeste bonaerense durante la jornada. Las autoridades recomiendan asegurar elementos sueltos en exteriores, dado que el viento del oeste se hará sentir con energía sostenida durante las próximas horas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para los días venideros, el panorama climático indicará una mejora progresiva en las condiciones atmosféricas. Se espera que la intensidad del viento disminuya paulatinamente, permitiendo un clima más calmo en todo el distrito. Las temperaturas se mantendrán dentro de los parámetros estacionales, sin previsión de lluvias, lo que consolidará un fin de semana con mayor estabilidad para todos los bahienses.