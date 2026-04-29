Este miércoles, el área metropolitana de Rosario experimentará un marcado ascenso térmico respecto a días previos, consolidando un ambiente agradable bajo un cielo que mostrará nubosidad variable. El ritmo de la ciudad fluirá sin interrupciones meteorológicas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional descarta por completo la probabilidad de precipitaciones, permitiendo que las actividades al aire libre cerca del Monumento a la Bandera se desarrollen con total normalidad.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario y sus alrededores, incluyendo Funes y el Cordón Industrial, el viento predominará del sector norte, aportando un aire más templado que elevará las temperaturas hacia la tarde. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que brindará una sensación térmica agradable, muy acorde a la época del año, evitando los extremos de sofocación o frío intenso que suelen registrarse en la zona.

Clima Rosario miércoles 29 de abril

Sobre la costa del Río Paraná, la brisa suave favorecerá un ambiente despejado por momentos, ideal para quienes transitan por la ribera. La estabilidad atmosférica será la protagonista de la jornada, brindando condiciones óptimas para la navegación y las tareas logísticas propias de nuestra zona portuaria, sin reportes de fenómenos adversos que puedan comprometer la visibilidad o la seguridad en el sector costero.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En cuanto al panorama en el sur provincial, ciudades como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución compartirán este mismo escenario de estabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional no emite alertas vigentes para esta región, lo cual garantiza una jornada tranquila para el transporte interurbano y las actividades productivas. Los vientos soplarán de forma leve a moderada, asegurando condiciones meteorológicas seguras.

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El cielo se observará mayormente despejado o con nubosidad pasajera a lo largo del día en todo el sur santafesino. No se prevén tormentas ni eventos climáticos de riesgo para la población o las infraestructuras viales. Los automovilistas que se desplacen por las rutas provinciales disfrutarán de una excelente visibilidad, con condiciones de tiempo calmo que prevalecerán durante todo el horario laboral y nocturno.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana indica que las temperaturas continuarán en un suave ascenso. El viento del río mantendrá el aire fresco durante las mañanas, pero las tardes se tornarán cada vez más templadas, con máximas que superarán los 22°C hacia el jueves. Se espera que las condiciones estables dominen el horizonte rosarino, alejando cualquier probabilidad de cambios bruscos o inestabilidad climática inmediata.