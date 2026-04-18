El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado 18 de abril una jornada marcada por la estabilidad y el confort térmico. En la Ciudad de Buenos Aires, el termómetro oscilará entre los 17°C de mínima y los 26°C de máxima, sin alertas vigentes en el área metropolitana. La jornada transcurrirá con cielo despejado a algo nublado y vientos leves.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 18 de abril

La mañana en la Ciudad de Buenos Aires comenzará con un ambiente fresco y una humedad que rondará el 60%, aunque la sensación térmica se mantendrá muy cercana a la temperatura real gracias a la ausencia de ráfagas intensas. Los vientos soplarán desde el sector norte a velocidades de entre 13 y 22 km/h, lo que impulsará el ascenso térmico hacia la tarde, alcanzando un pico de 26°C muy agradable para la época otoñal.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: alerta amarilla por lluvias persistentes y un marcado ascenso de la humedad

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En el Conurbano bonaerense, las condiciones serán similares, aunque con mínimas levemente inferiores en las zonas más alejadas del centro urbano, pudiendo tocar los 15°C en áreas rurales del Gran Buenos Aires. El cielo permanecerá parcialmente cubierto, pero la probabilidad de precipitaciones será nula durante todo el día. Hacia la noche, el viento rotará hacia el sudeste, refrescando el ambiente pero manteniendo la estabilidad general en toda la región.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El escenario será distinto para otras regiones del país, donde el Sistema de Alerta Temprana del SMN emitirá avisos de precaución. En la provincia de Buenos Aires, específicamente en la zona de Bahía Blanca y el sudoeste, habrá alertas amarillas por tormentas aisladas que podrán presentar ráfagas y ocasional caída de granizo. Los pobladores de estas localidades deberán tomar recaudos ante la posibilidad de lluvias fuertes hacia la tarde.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: mediodía nublado y marcas térmicas estables tras las lluvias matinales

Asimismo, la región de Cuyo enfrentará inestabilidad climática. En las provincias de Mendoza y San Juan, se mantendrán alertas por tormentas que podrán afectar el desarrollo de actividades normales. Mientras tanto, en el extremo sur del país, las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego experimentarán vientos intensos del sector oeste con ráfagas que superarán los 70 km/h, manteniendo la vigilancia meteorológica activa en toda la zona cordillerana.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indicará una continuidad en las temperaturas templadas, aunque con un incremento paulatino de la nubosidad. El domingo se presentará con características similares al sábado, con una rotación definitiva del viento hacia el sector este que aportará mayor humedad a la atmósfera, aunque todavía sin riesgo de chaparrones para el cierre del fin de semana.

Hacia el inicio de la próxima semana, la rotación de los vientos y la interacción de una nueva masa de aire generarán una mayor inestabilidad. Se prevé que el lunes y martes el cielo permanezca mayormente nublado, con un leve descenso en las marcas máximas que se ubicarán cerca de los 23°C. No se descartarán lluvias aisladas hacia el miércoles, cuando un frente frío más definido ingrese a la región central del país.