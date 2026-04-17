El viernes transcurrirá bajo un ambiente sofocante en todo el Gran Rosario, con temperaturas que escalarán rápidamente desde la mañana. Sin embargo, la atención se centrará en la noche, cuando la inestabilidad ganará terreno de forma abrupta. El Servicio Meteorológico Nacional emitirá un alerta amarillo, previendo que tormentas de variada intensidad afecten el ritmo de la ciudad y las localidades vecinas hacia el final del día.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario, Funes y el Cordón Industrial, la humedad se ubicará en torno al 74%, factor que volverá el aire pesado y difícil de transitar. La temperatura actual iniciará su ascenso sostenido, encontrando un pico térmico durante la tarde que pondrá a prueba a los rosarinos. En la zona de la costa del Paraná, el viento soplará del sector sudeste a velocidades de entre 7 y 12 km/h, aunque no alcanzará para mitigar el calor reinante.

Clima viernes 17 de abril

La probabilidad de lluvias se mantendrá baja durante las horas de sol, pero ascenderá drásticamente a un rango de entre el 40% y 70% al caer la noche. En el Monumento a la Bandera y la zona de islas, se percibirá un aumento de la nubosidad y un cambio en la dirección de las ráfagas, anunciando el ingreso del frente de tormentas que podrá descargar abundante agua en cortos períodos de tiempo.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

La situación en localidades como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo será similar, con un seguimiento estricto de los radares por posibles ráfagas de viento y actividad eléctrica. El alerta amarillo del SMN advertirá sobre valores de precipitación acumulada que podrían superar los 50 mm de manera puntual, afectando principalmente la circulación en las rutas que conectan el sur provincial.

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Se recomendará a los habitantes de Roldán y el resto de la región evitar actividades al aire libre durante la vigencia del alerta. La visibilidad en los accesos se verá comprometida no solo por la bruma matinal, sino por la intensidad de las precipitaciones nocturnas, por lo que será vital extremar las precauciones al conducir por la Autopista a Buenos Aires o la Ruta 11.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana indicará un marcado descenso de la temperatura tras el paso de las tormentas. El viento del río rotará al sector sudeste con mayor fuerza, trayendo el alivio esperado para el domingo y lunes. Las máximas ya no superarán los 30°C, consolidando un ambiente mucho más fresco y agradable para toda la región del Gran Rosario.