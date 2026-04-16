Alineación planetaria 2026: cuándo y cómo verla desde Argentina

El cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados por aficionados y expertos: una destacada alineación planetaria visible desde distintos puntos del planeta, incluido Argentina este sábado 18 de abril de 2026. Este fenómeno, que reúne a varios astros del sistema solar en una misma franja del firmamento, promete convertirse en una oportunidad única para la observación a simple vista y con instrumentos básicos.

El también denominado de forma coloquial como “desfile planetario”, no es una fila recta en el espacio, sino que es un efecto visual: desde la Tierra, parecen ubicarse a lo largo de una misma línea. Como todos orbitan en planos similares, en determinadas fechas se los ve distribuidos en un mismo arco. no es un término astronómico oficial, por lo que se usa de forma más flexible que el término "alineación planetaria".

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Desde el punto de vista técnico, esta alineación se produce porque los planetas orbitan el Sol en un plano relativamente similar, conocido como la eclíptica.

Línea ecliptica

Es la línea curva o trayectoria aparente que el Sol describe en la esfera celeste a lo largo de un año vista desde la Tierra, representa el plano de la órbita terrestre alrededor de la principal estrella del Sistema Solar.

A qué hora ver la alineación planetaria desde Argentina

En el caso de la Argentina, el mejor momento para observar la alineación planetaria será durante las horas previas al amanecer. Especialistas recomiendan mirar hacia el horizonte este entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana, cuando el cielo aún permanece oscuro pero los planetas ya son visibles.

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Durante ese intervalo, Venus y Júpiter serán los más brillantes y fáciles de identificar, incluso desde zonas urbanas. Por su parte, Marte presentará un tono rojizo característico, mientras que Saturno y Mercurio requerirán condiciones más favorables y un horizonte despejado para ser detectados.

A qué hora ver la alineación planetaria desde Argentina

El uso de binoculares o telescopios no es imprescindible, pero puede mejorar considerablemente la experiencia, especialmente para observar detalles como los anillos de Saturno o las lunas de Júpiter. Además, aplicaciones móviles de astronomía pueden ayudar a ubicar con precisión cada planeta en el cielo.

Se distinguen los siguientes tipos de alineaciones planetarias según la cantidad de planetas participantes: Mini alineación planetaria (3 planetas), alineación planetaria pequeña (4 planetas) y alineación planetaria grande (5 o 6 planetas).

Alineación planetaria 2026

Alineaciones planetarias 2026-2027

- 12 de junio 2026: mini alineación planetaria de 3 planetas (Mercurio, Júpiter, Venus)

- 12 de agosto 2026: alineación planetaria de 6 planetas (Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno)

- 14 de noviembre 2026: alineación planetaria pequeña de 4 planetas (Mercurio, Venus, Marte y Júpiter)

- 18 de abril de 2027: alineación planetaria pequeña de 4 planetas (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter)

- 2 de julio 2027: alineación planetaria de 5 planetas (Mercurio, Venus, Saturno, Urano y Neptuno)

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Más allá del atractivo visual, este tipo de eventos también tiene un valor educativo y científico. Permiten comprender mejor la dinámica del sistema solar y generan un renovado interés por la observación astronómica, tanto en aficionados como en nuevas generaciones.

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