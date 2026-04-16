El Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta amarilla por lluvias para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con acumulados que alcanzarán los 70 mm. Durante la mañana, las precipitaciones mostrarán su mayor intensidad, mientras que hacia la tarde la situación tenderá a una ligera mejoría. La temperatura máxima llegará a los 23°C bajo un cielo completamente cubierto y altos niveles de humedad.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 16 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, el jueves arranca con un ambiente muy pesado y una humedad que rozará el 93%. Las lluvias moderadas dominarán la primera mitad del día, acompañadas por vientos del sector sureste a unos 21 km/h. La visibilidad será reducida en áreas urbanas, por lo que habrá que extremar precauciones al conducir. La temperatura mínima se ubicará en los 19°C, ascendiendo apenas hasta los 23°C en horas de la tarde, cuando la intensidad de las gotas comenzará a ceder.

Clima jueves 16 de abril

Para el Gran Buenos Aires, especialmente en las zonas sur y oeste como Lanús o Morón, las condiciones serán similares pero con acumulados de agua que podrán superar los 80 mm de forma local. El viento rotará levemente al sur hacia la noche, lo que provocará un paulatino descenso térmico. En el norte del conurbano, la inestabilidad se mantendrá hasta las últimas horas de hoy, dejando un panorama de cielo encapotado y bancos de niebla en zonas suburbanas.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

La inestabilidad no será exclusiva del puerto. La provincia de Buenos Aires presentará un escenario crítico en la zona costera, desde Mar del Tuyú hasta Miramar, donde las lluvias castigarán con fuerza. Asimismo, distritos del norte bonaerense como Pergamino, Junín y Colón también estarán bajo alerta amarilla, esperando precipitaciones de variada intensidad durante todo este jueves. El viento sur traerá alivio térmico tras el paso del frente lluvioso en estas localidades.

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En el resto del país, se registrarán tormentas de variada intensidad en provincias como Entre Ríos y sectores de Santa Fe, donde el aire húmedo alimentará la formación de nubarrones. En el norte argentino, provincias como Misiones y Formosa mantendrán temperaturas elevadas, pero bajo una creciente inestabilidad que derivará en chaparrones aislados hacia el cierre de la jornada. La Patagonia, por el contrario, experimentará condiciones de mayor estabilidad con vientos moderados del oeste.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días indica una lenta transición hacia la estabilidad. El viernes, la nubosidad irá en disminución y el viento rotará definitivamente al sector sudoeste, lo que limpiará el cielo porteño. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C de mínima y los 23°C de máxima, marcando un cierre de semana laboral mucho más agradable y seco respecto a la jornada de hoy.

Durante el fin de semana, el aire fresco del sur mantendrá las marcas térmicas estables, con mañanas algo frescas que rondarán los 14°C. El sábado y el domingo presentarán muy buenas condiciones de sol, aunque el ingreso de una nueva masa de aire húmedo hacia el inicio de la próxima semana podría traer nuevamente la inestabilidad hacia el lunes.