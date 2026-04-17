La inestabilidad cederá finalmente su lugar a una jornada de transición en La Feliz. Tras el paso de la ciclogénesis, los marplatenses y turistas encontrarán un viernes con nubosidad en disminución y condiciones mucho más estables. No será un día de pleno sol, pero la ausencia de lluvias permitirá retomar las actividades al aire libre con el abrigo adecuado para la brisa marina.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y las playas del sur, la temperatura se ubicará en los 17°C durante las primeras horas, con una humedad que superará el 90%. El viento soplará desde el sur a unos 17 km/h, lo que generará una sensación térmica algo inferior cerca del mar. Hacia la tarde, la nubosidad se retirará lentamente, permitiendo que la máxima alcance los 20°C bajo un cielo mayormente cubierto.

Clima viernes 17 de abril

En Sierra de los Padres y Batán, el ambiente será más fresco debido a la altitud y la distancia del mar. Los residentes de General Pueyrredon verán un cielo con nubes dispersas y vientos moderados que rotarán levemente al sudeste hacia el final de la tarde. Las ráfagas no representarán un riesgo, manteniéndose en valores calmos que no superarán los 25 km/h, ideal para paseos recreativos.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil mantendrá el monitoreo preventivo, aunque ya no regirán alertas rojas ni amarillas para General Alvarado, Mar Chiquita o Villa Gesell. En Miramar, el panorama será similar al de La Feliz, con un marcado descenso en la probabilidad de chaparrones. La intensidad de las olas en la Costa Atlántica disminuirá gradualmente, aunque el mar todavía mostrará las secuelas del fuerte viento previo.

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En las localidades de Mar del Sur y Santa Clara del Mar, el viento del cuadrante sur limpiará la atmósfera de la humedad pesada de los últimos días. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé nuevos fenómenos adversos para esta jornada, lo que traerá alivio a los servicios de emergencia que trabajarán en la remoción de restos de poda o cartelería afectada durante la madrugada.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El fin de semana comenzará con un sábado de cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 19°C. Para el domingo, la entrada de un frente frío más marcado bajará las marcas térmicas, instalando un clima plenamente otoñal en toda la región. Los planes para disfrutar de la costa dependerán del abrigo, ya que el sol aparecerá pero sin calentar demasiado.