La jornada en la ciudad y los puertos se presentará con un cielo mayormente cubierto, aunque no se esperan precipitaciones significativas en el área urbana. El predominio de vientos leves del cuadrante oeste marcará una transición hacia condiciones más frescas, mientras que el sol tendrá dificultades para asomar entre la densa capa de nubes que dominará gran parte de este viernes.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

Durante la mañana, la temperatura actual se mantendrá en torno a los 17°C con una humedad elevada del 76%. En el sector portuario de Ingeniero White y en las tierras de General Cerri, el viento soplará desde el norte de manera casi imperceptible, brindando una sensación de estabilidad antes de que las ráfagas rotan hacia el oeste durante la tarde bahiense.

Clima viernes 17 de abril

El cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado durante todo el día. Los vecinos del centro y las zonas periféricas notarán un ambiente agradable, con una máxima de 23°C que se sentirá con mayor fuerza pasadas las 15:00. La visibilidad será buena en los accesos viales, ya que la baja velocidad del viento impedirá el levantamiento de tierra.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades vecinas como Punta Alta y Médanos, las condiciones serán similares, con nubosidad en aumento y temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 24°C. Los reportes rurales de la Bolsa de Cereales indicarán una mañana fresca a ras del suelo, pero con un ascenso térmico sostenido hacia el mediodía en todo el sudoeste bonaerense.

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Hacia la costa, en Monte Hermoso, el viento del oeste se percibirá con algo más de frescura, aunque no hay alertas vigentes por tormentas ni fenómenos extremos para hoy. La probabilidad de lluvias se mantendrá muy baja, apenas en un 10%, lo que garantizará una jornada mayormente seca para los trabajos de campo en la región.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el fin de semana, el ingreso de un frente del sur provocará un marcado descenso de la temperatura y el aumento de la inestabilidad. El sábado se presentará nuboso y el domingo el termómetro apenas alcanzará los 17°C. Esta rotación del viento hacia el sector sudeste traerá ráfagas más intensas y posibilidad de lluvias aisladas en toda la zona de influencia.