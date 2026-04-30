La mañana arrancó fresca, pero el termómetro marcó 19°C al mediodía en la zona céntrica. El sol asomó de a ratos entre las nubes, aunque la humedad se mantuvo elevada. Para las próximas horas, la tendencia indica un incremento de la nubosidad, con vientos moderados del sector sudeste que impedirán que la máxima supere los 22°C previstos para esta tarde.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el sol será protagonista en una jornada con ascenso térmico y sin lluvias

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 30 de abril

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente cubierto en toda el área metropolitana. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá muy baja, por lo que podrás volver a casa sin necesidad de usar el paraguas. El viento del sudeste aportará una sensación de frescura, especialmente en las zonas cercanas al río, donde las ráfagas serán un poco más intensas.

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Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta alcanzar los 16°C al cierre del día. El ambiente se sentirá más frío comparado con la tarde, así que te convendrá tener un abrigo a mano si vas a circular tarde por la Ciudad. La humedad seguirá siendo protagonista, generando visibilidad algo reducida en las zonas suburbanas por la formación de neblinas aisladas.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) por tormentas aisladas en sectores del noreste argentino, afectando principalmente a Misiones y el norte de Corrientes. En esa región, el aire cálido y húmedo generó focos de inestabilidad que persistirán hasta la caída del sol. En el resto de las provincias del centro, como Córdoba y Santa Fe, predominó el buen tiempo.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: temperaturas agradables y cielo algo nublado para el resto de la jornada

En la zona cordillerana del sur, se registraron nevadas intensas que continuarán durante el resto de la jornada debido al ingreso de un frente frío polar. Para las provincias de Cuyo, la visibilidad bajó considerablemente por la presencia de polvo en suspensión impulsado por ráfagas del sector oeste. El SMN recomienda circular con extrema precaución en las rutas nacionales que conectan Mendoza con San Juan.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El viernes comenzará con condiciones similares, aunque el viento rotará hacia el sector este. Se prevé una mínima de 13°C y una máxima que apenas rozará los 21°C bajo un cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias para el arranque del fin de semana, pero la humedad residual mantendrá las mañanas muy frescas y con posibles bancos de niebla en los accesos.