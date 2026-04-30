El jueves presentará condiciones de gran estabilidad en el AMBA, con un termómetro que llegará a los 22°C de máxima. No habrá precipitaciones y el cielo lucirá apenas algunas nubes aisladas. La mañana iniciará fresca, pero el viento del sector norte favorecerá una tarde agradable para cualquier actividad al aire libre antes del feriado.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 30 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo permanecerá entre algo y ligeramente nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima se ubicará en los 11°C, mientras que la máxima trepará hasta los 22°C hacia la tarde. La humedad rondará el 60%, lo que mantendrá el ambiente seco y confortable, sin registros de inestabilidad ni probabilidades de chaparrones en el horizonte cercano para los porteños.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima jueves 30 de abril

Para el Conurbano bonaerense, se esperan valores térmicos similares, aunque con mínimas que descenderán hasta los 9°C en áreas rurales o menos urbanizadas. Los vientos soplarán moderados desde el sector norte, rotando levemente al noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. No existirán ráfagas de alerta, por lo que la navegación y el transporte operarán con total normalidad bajo un sol persistente.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el monitoreo sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, donde persistirá una alerta amarilla por vientos fuertes. Esta zona registrará ráfagas que podrán superar los 80 km/h, afectando principalmente a las localidades costeras. Se recomienda a los habitantes de esa región asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento para evitar accidentes domésticos.

Avance contra el mercado ilegal: ANMAT vetó un bótox clandestino y un fármaco para diabetes y obesidad

En el resto del país, las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro también estarán bajo alerta amarilla por ráfagas intensas provenientes del oeste. Mientras tanto, en las provincias del norte argentino como Misiones y Formosa, se mantendrá un ambiente cálido y húmedo con cielo parcialmente nublado. El sistema de alta presión garantizará que la mayor parte del territorio nacional no presente fenómenos de tormentas severas.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días indicará una consolidación de la masa de aire templado. El viernes 1 de mayo, el viento rotará suavemente al este, lo que incrementará levemente la nubosidad pero mantendrá las máximas en torno a los 21°C. Será un comienzo de mayo ideal para el descanso, con mañanas que ya no serán tan frías como las de la semana anterior.

Hacia el fin de semana, se prevé el ingreso de un frente frío que hará descender las marcas térmicas a partir del sábado. La rotación del viento al sector sur provocará un aumento de la inestabilidad hacia el domingo, con un incremento notable de la humedad. Los valores máximos apenas alcanzarán los 18°C, marcando el inicio de un periodo más otoñal y gris en toda la región metropolitana.