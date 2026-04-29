Adorni en el Congreso: defensa judicial y una "puesta en escena" con respaldo presidencial

En una jornada histórica por la presencia de Javier Milei en el recinto, el jefe de Gabinete Manuel Adorni abrió su informe de gestión en la Cámara de Diputados bajo el artículo 101 de la Constitución Nacional, en un clima atravesado por la estrategia de defensa frente a acusaciones judiciales y patrimoniales. A continuación de una exposición inicial que se extendió cerca de una hora y media, el funcionario buscó encuadrar el debate en el terreno institucional y sostuvo que su obligación era “brindar informes” y no responder lo que consideró un “juicio público” sobre su persona.

Si bien en ese tramo el foco político se concentró en la decisión del oficialismo de exhibir respaldo interno en medio de las denuncias por viajes privados y presuntas inconsistencias en su declaración jurada.

Al inicio de la sesión, un gesto inusual en la historia institucional reciente marcó la jornada: la presencia del Presidente en el recinto acompañando a su jefe de Gabinete. Milei permaneció más de una hora y veinte minutos en el Congreso y se retiró cerca de las 12:42 junto a su hermana Karina Milei y el resto del gabinete.

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En el tramo final de su exposición inicial, Adorni concentró su defensa en las causas judiciales que lo involucran y sostuvo que las explicaciones deben darse en sede judicial y no en el Congreso, una estrategia similar a la utilizada previamente por Guillermo Francos. Algunos de los puntos centrales fueron el archivo de una causa vinculada a un viaje a Nueva York y el rechazo a las irregularidades en vuelos privados a Punta del Este.

Seguido a eso, rechazó cualquier vínculo contractual con la empresa Inhouse SA, asociada al periodista Marcelo Grandío, pese a que su nombre aparece en la operatoria de vuelos mencionada en el expediente.

Además, otro de los ejes de su defensa fue la declaración jurada patrimonial. Adorni remarcó que aún cuenta con plazos vigentes otorgados por la Oficina Anticorrupción, lo que le permitiría actualizar o corregir la información presentada.

Una sesión extensa y un esquema de cinco horas más

En pos del cuarto intermedio, la Cámara ingresó en la etapa más extensa del informe: un esquema de preguntas y respuestas que se proyecta en más de cinco horas adicionales de debate.

Según el cronograma, se incluye intervenciones de monobloques, bloques dialoguistas, la oposición dura y el cierre a cargo del oficialismo. En ese esquema, el diputado Gabriel Bornoroni tendrá la última palabra con un discurso de cierre destinado a ordenar la posición del bloque libertario. Aunque el oficialismo logró sostener el control de la sesión durante la primera etapa, se anticipa un escenario más áspero en las rondas de preguntas opositoras.

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Así, el propio esquema de respuesta —intervenciones breves intercaladas con bloques extensos de preguntas— replica formatos utilizados en informes anteriores, aunque con mayor carga política.