El jueves transcurrirá bajo la influencia de una masa de aire más cálida que elevará los registros térmicos respecto a los días previos en el sudoeste bonaerense. El cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad variable, permitiendo que el sol sea protagonista. En el puerto y el centro de la ciudad, el viento norte dominará el escenario meteorológico durante gran parte del día.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana iniciará con una temperatura actual que rondará los 11°C, con un cielo que lucirá nubes y claros. En Ingeniero White y General Cerri, el viento del noroeste se sentirá con una intensidad de entre 15 y 25 km/h, incrementando su fuerza hacia el mediodía. No se esperan precipitaciones, lo que facilitará las actividades portuarias y el movimiento habitual en el polo petroquímico.

Clima jueves 30 de abril

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo cercano a los 22°C. La dirección del viento rotará levemente al norte, manteniendo ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. En el centro bahiense, la sensación térmica será agradable, aunque la persistencia del viento norte generará un ambiente seco. La visibilidad será óptima, sin riesgo de polvo en suspensión significativo para estas horas.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades como Punta Alta y el balneario Monte Hermoso, las condiciones serán similares, con un ambiente templado y vientos que llegarán desde el continente hacia la costa. Por su parte, en Médanos y el sector rural del partido de Villarino, los reportes de la Bolsa de Cereales indicarán una jornada ideal para las labores de campo, dado que no habrá alertas vigentes por tormentas.

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Pese a la estabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantendrá el monitoreo sobre la rotación de los vientos para las últimas horas del día. En toda la zona de influencia, la presión atmosférica se mantendrá estable, aunque el incremento de la velocidad del viento hacia la noche marcará el ingreso de una masa de aire con mayor humedad desde el sector noreste.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el inicio de mayo indicará la continuidad de las temperaturas agradables, con máximas que se situarán nuevamente en torno a los 22°C durante el viernes. El viento rotará hacia el sector suroeste hacia el fin de semana, lo que provocará un leve descenso de los registros térmicos y un aumento de la nubosidad hacia el domingo, aunque sin señales claras de lluvias importantes.