El domingo iniciará con un marcado ambiente invernal, pero el cielo despejado y la persistencia del viento del cuadrante norte favorecerán un repunte en las marcas térmicas hacia la tarde. Este flujo de aire seco dominará tanto el área urbana como el sector portuario, garantizando una visibilidad que, si bien será buena, tendrá momentos de reducción en sectores descampados por la intensidad de las ráfagas.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana encontrará a Bahía Blanca con una sensación térmica baja, producto de una mínima que se ubicará en los 5°C. Sin embargo, el sol brillará con fuerza y el viento del norte, que circulará con velocidades de entre 25 y 40 km/h, impulsará el termómetro hasta una máxima muy agradable de 18°C. En Ingeniero White, la actividad portuaria estará condicionada por estas ráfagas que ganarán intensidad después del mediodía.

Por su parte, en General Cerri y las zonas periféricas de la ciudad, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante toda la jornada. La humedad se sostendrá en valores cercanos al 45%, lo que configurará una tarde seca y ventosa.

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Clima en Ciudad de Buenos Aires: jornada inestable con fuerte alerta amarilla por vientos intensos

No se prevén precipitaciones en ninguno de los barrios bahienses, consolidando un domingo ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tome el recaudo de protegerse del viento constante.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, localidades como Médanos y Punta Alta compartirán condiciones similares, con vientos predominantes del sector norte. Según los reportes de la red de estaciones meteorológicas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no regirán alertas por tormentas, aunque se recomienda precaución en las rutas de la zona debido a la posible presencia de polvo en suspensión que afectará la visibilidad en los tramos más expuestos.

Clima en Mar del Plata: Sábado fresco, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sudeste

Para quienes visiten Monte Hermoso, el mar presentará un oleaje moderado debido a la dirección del viento, pero la temperatura será superior a la de los días previos. La estabilidad atmosférica será la norma en toda la región, sin formación de nubosidad significativa. Los datos rurales de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indican que la ausencia de lluvias beneficiará las labores de suelo, bajo una atmósfera que se tornará más templada al caer el sol.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el inicio de la semana laboral mostrará una continuidad en el ascenso de las temperaturas. El viento rotará levemente hacia el noroeste el lunes, lo que permitirá que las máximas alcancen incluso los 20°C. El cielo permanecerá con escasa nubosidad hasta el martes, cuando el ingreso de un nuevo frente del sector sur provocará un aumento de la inestabilidad y un posterior descenso térmico generalizado en toda la zona de influencia.