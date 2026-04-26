El domingo en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA presenta condiciones inestables, con presencia de chaparrones aislados durante la mañana y una tarde marcada por el avance de un frente frío. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes, los cuales exigirán precaución especial a quienes realicen actividades al aire libre o circulen por la vía pública.

La jornada iniciará con precipitaciones intermitentes y una temperatura cercana a los 13°C, afectando la rutina matutina de los vecinos. Hacia la tarde, el cielo exhibirá mejoras temporarias, pero la intensidad del viento será protagonista. Se prevén ráfagas del sudoeste que superarán los 80 km/h, consolidando un ambiente fresco y ventoso que se extenderá hasta el cierre del día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 26 de abril

El Área Metropolitana de Buenos Aires experimentará una marcada inestabilidad durante las primeras horas, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La sensación térmica se mantendrá baja debido a la combinación de humedad y viento constante. En la Capital Federal, el cielo mostrará una nubosidad persistente, mientras que la visibilidad será regular durante los episodios de lluvia matinales.

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Clima en Mar del Plata: Sábado fresco, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sudeste

En el Conurbano bonaerense, el escenario será similar, aunque el impacto del frente frío se percibirá con mayor rigor en las zonas abiertas. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, pero la sensación térmica descenderá debido a las ráfagas intensas provenientes del sudoeste. Recomendamos asegurar objetos en balcones y terrazas ante la magnitud de los vientos pronosticados para todo el territorio provincial.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN advierte sobre condiciones adversas en gran parte del territorio nacional. La alerta amarilla por vientos fuertes alcanza a provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa. En estas regiones, el avance del frente frío generará ráfagas intensas, obligando a las autoridades a sugerir el resguardo en lugares cerrados y evitar zonas forestales.

Clima en Rosario: sábado con nubosidad en aumento y probabilidad de tormentas hacia la noche

Hacia el sur del país, en provincias como Río Negro y Chubut, el clima también presentará inestabilidad con ráfagas significativas. Las condiciones generales exigen que los ciudadanos permanezcan atentos a las actualizaciones oficiales. Mientras el centro del país lidia con los vientos, el norte argentino mantiene una vigilancia constante por la rotación de masas de aire que podrían generar tormentas aisladas.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica una mejora paulatina en las condiciones meteorológicas tras el paso del frente frío. A partir del lunes, la velocidad del viento disminuirá de forma considerable y el cielo comenzará a despejarse, permitiendo una mayor presencia de sol hacia mediados de semana. La masa de aire frío, sin embargo, se asentará, lo que provocará un marcado descenso en las marcas térmicas mínimas.

Para los días venideros, se espera que el tiempo permanezca estable y seco, consolidando un inicio de semana con mañanas frescas y tardes agradables. La rotación definitiva de los vientos hacia sectores menos intensos favorecerá la realización de actividades al aire libre a partir del martes, manteniendo una amplitud térmica moderada característica del otoño porteño.