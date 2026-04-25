El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA anticipa un sábado con cielo mayormente nublado, aunque se mantendrán condiciones estables durante toda la jornada. Los ciudadanos disfrutarán de un ambiente templado, con temperaturas máximas que alcanzarán los 23°C, ideal para las actividades al aire libre antes del cambio de condiciones previsto para el domingo.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 25 de abril

El cielo presentará nubosidad variable en la Ciudad de Buenos Aires durante todo el sábado. La temperatura oscilará entre una mínima de 15°C y una máxima de 23°C. La humedad se mantendrá en niveles moderados y los vientos soplarán de manera leve, lo que favorecerá una jornada agradable, sin alertas vigentes por parte del Servicio Meteorológico Nacional para esta región.

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En el Conurbano bonaerense, las condiciones meteorológicas guardarán similitud con la Capital Federal, manteniendo una atmósfera estable. La sensación térmica se ubicará muy cerca de los valores reales de temperatura. No se esperan ráfagas de importancia ni precipitaciones, por lo que el desarrollo de las actividades habituales en el AMBA transcurrirá con total normalidad bajo este manto de nubes.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional no registra avisos de nivel naranja o rojo para la jornada de hoy. Sin embargo, algunas provincias del sur y centro del país presentarán condiciones de inestabilidad, con lluvias aisladas que afectarán sectores puntuales. Se recomienda a los viajeros consultar la última actualización oficial antes de iniciar desplazamientos hacia las rutas nacionales.

Hacia el sector central, provincias como La Pampa experimentarán condiciones con presencia de lluvias aisladas, mientras que en sectores de Córdoba se desarrollarán tormentas durante la mañana. En el resto del territorio nacional, prevalecerán condiciones de tiempo variable, con un marcado descenso térmico que comenzará a notarse hacia el cierre de la jornada en las zonas patagónicas y centro.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica un cambio inminente en la masa de aire. El domingo, el ingreso de un frente frío provocará chaparrones durante la madrugada y la mañana, acompañados de un descenso marcado de las temperaturas. La máxima caerá hasta los 17°C, consolidando un ambiente más fresco y ventoso hacia la tarde en toda el área metropolitana.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada

Para el inicio de la próxima semana, el lunes 27 de abril, el cielo despejará, pero el frío se instalará con mayor firmeza, alcanzando una mínima cercana a los 7°C. Durante el martes y miércoles, la temperatura mostrará una gradual recuperación, con tardes más soleadas y máximas que volverán a situarse cerca de los 21°C hacia el jueves, dando paso a una mayor estabilidad.