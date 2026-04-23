La jornada transcurrió con estabilidad, marcando condiciones climáticas ideales para la región de CABA y el AMBA. Con un pronóstico actualizado, el cielo se mantuvo mayormente despejado durante la mañana y el ambiente se presentó templado. A las doce del mediodía, el termómetro registró unos agradables 22°C, mientras que la tendencia para la tarde mostrará un ascenso leve en las temperaturas, garantizando una jornada sumamente tranquila para todos los ciudadanos.

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La tarde presentará una continuidad de la estabilidad observada durante las primeras horas del día. El cielo mostrará un aumento gradual de nubosidad, pero sin riesgo de precipitaciones para el área metropolitana. El viento rotará lentamente, manteniendo una circulación leve que favorecerá condiciones de tiempo bueno. Las actividades al aire libre podrán realizarse sin complicaciones, ya que el ambiente se mantendrá seco y propicio para el desarrollo de la tarde.

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Hacia la noche, el descenso de la temperatura será moderado, situando el termómetro cerca de los 16°C. No se esperan tormentas ni fenómenos significativos en el Gran Buenos Aires, consolidando un cierre de miércoles muy estable. La visibilidad se mantendrá óptima y no se prevén complicaciones meteorológicas para el regreso a casa de los trabajadores ni para el movimiento nocturno en los distintos puntos de la capital y el conurbano.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas a corto plazo para la zona central, por lo que el AMBA se mantiene fuera de áreas con fenómenos severos. La situación general en el territorio argentino permanece bajo control, sin reportes de tormentas fuertes o vientos extremos. La calma predomina en gran parte de la región pampeana, permitiendo una jornada sin sobresaltos para la logística y el transporte terrestre nacional.

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No obstante, el organismo mantiene el monitoreo constante en zonas del noreste argentino, donde la inestabilidad podría generar lluvias aisladas durante las próximas horas. En el resto del país, el clima seguirá con patrones de normalidad, permitiendo el desarrollo de las actividades habituales. Recomendamos consultar los canales oficiales ante cualquier cambio brusco en la presión atmosférica, aunque el panorama para el resto del día luce bastante despejado.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El jueves iniciará con condiciones muy similares a las de hoy, manteniendo la tendencia de tiempo agradable. La temperatura mínima rondará los 13°C, dando paso a una tarde donde el sol ganará protagonismo nuevamente. Si bien no se esperan cambios drásticos en la configuración meteorológica, la humedad comenzará a incrementarse levemente hacia la noche, anticipando el posible desarrollo de nubosidad variable durante el viernes en toda la región.