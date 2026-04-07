El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para la Capital Federal y el Conurbano, con ráfagas que superaban los 70 km/h durante las primeras horas de este martes 7 de abril. Según el pronóstico, la temperatura máxima apenas alcanzará los 19°C bajo un cielo cubierto. Las precipitaciones serán constantes, con acumulados que pondrán a prueba los desagües urbanos, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular por la vía pública.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 7 de abril

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ambiente se presentará fresco y muy húmedo, con valores que rozarán el 95%. La presencia de lloviznas y lluvias moderadas persistirá durante la tarde, mientras que el viento rotará al sector sur incrementando su intensidad. La visibilidad se verá reducida por bancos de niebla matinales y la cortina de agua prevista para las horas pico de tránsito.

Clima lunes 7 de abril

Para el Gran Buenos Aires, específicamente en zonas como Avellaneda y San Miguel, el termómetro oscilará entre los 15°C y 18°C. Las ráfagas del sudoeste golpearán con mayor fuerza en las áreas abiertas del conurbano, alcanzando velocidades de hasta 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta, situándose entre el 70% y 100%, lo que generará condiciones de suelo resbaladizo en accesos y autopistas principales.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

La inestabilidad no se limitará al área metropolitana, ya que rige una alerta por lluvias intensas para gran parte de la provincia de Buenos Aires, con acumulados que podrán superar los 60 mm en sectores del centro y este. Por otro lado, la provincia de San Luis y el sur de Córdoba esperan tormentas aisladas, mientras que en la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén se mantendrán las condiciones de tiempo ventoso.

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En el norte del país, provincias como Formosa y Misiones conservarán temperaturas más elevadas, aunque con nubosidad en aumento. Corrientes mantiene un alerta naranja por tormentas en todo su territorio. En la región patagónica, especialmente en Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las marcas térmicas y probabilidad de nevadas en sectores altos de la montaña.

Pronóstico extendido

Para el día miércoles, la masa de aire frío se asentará sobre la región central, manteniendo el cielo mayormente nublado y vientos persistentes del sur. Las temperaturas continuarán en descenso, con una mínima que se ubicará cerca de los 12°C en el AMBA. La probabilidad de lluvias disminuirá gradualmente hacia la noche, permitiendo una leve mejoría en las condiciones generales de visibilidad y transitabilidad.

Hacia el jueves y viernes, la rotación del viento al sector este traerá un alivio en cuanto a las ráfagas, aunque la nubosidad será protagonista. No se prevén ascensos térmicos significativos, consolidando un escenario otoñal con mañanas frescas y tardes templadas. Recién para el próximo fin de semana la presión atmosférica comenzará a estabilizarse, lo que favorecerá la aparición de claros de sol más prolongados.