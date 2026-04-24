La Ciudad de Buenos Aires y el AMBA vivirán este viernes una jornada con condiciones meteorológicas estables y temperaturas agradables. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) enfrenta hoy una interrupción gremial en la difusión de datos oficiales entre las 5 y las 12 horas, los modelos indican que el cielo se mantendrá mayormente despejado, sin probabilidad de precipitaciones, permitiendo el desarrollo normal de todas las actividades programadas.

Este viernes, la Ciudad de Buenos Aires presenta una máxima de 21°C y una mínima de 13°C. La jornada contará con un cielo parcialmente nublado, mientras que los vientos soplarán leves desde el sector norte a unos 13 km/h durante las primeras horas, rotando hacia el noreste y este con intensidad suave hacia la tarde y noche. La humedad promedio se ubicará cercana al 81%.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 24/04

En la Capital Federal, el ambiente se percibirá templado y agradable durante la tarde. La nubosidad variará levemente, pero el sol predominará sobre el área metropolitana, brindando una visibilidad óptima para el tránsito. No se anticipan ráfagas de viento significativas, por lo cual la jornada se mantendrá calma, siendo un escenario ideal para los traslados y el desarrollo de la rutina habitual en toda la zona porteña.

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Clima viernes 24 de abril

Para el Conurbano bonaerense, las condiciones replicarán la estabilidad observada en el centro. El Gran Buenos Aires mantendrá temperaturas similares, con mañanas frescas que darán paso a tardes más templadas. La ausencia de lluvias garantizará una circulación fluida, mientras que la humedad ambiente será la característica predominante. Recomendamos a quienes viajen hacia el área suburbana prever jornadas sin sobresaltos climáticos, manteniendo la atención únicamente en el tránsito habitual.

Alertas y clima en el resto de Argentina

En otras regiones del país, el panorama meteorológico presenta matices distintos debido a sistemas de inestabilidad que persisten. El norte argentino, principalmente Formosa, Chaco y Corrientes, afrontará durante la jornada la influencia de tormentas que requieren precaución. Asimismo, el sector cordillerano del sur argentino, particularmente en Santa Cruz y Chubut, registrará vientos intensos y nevadas que complicarán la circulación en zonas de alta montaña.

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Los habitantes de las provincias patagónicas, sobre todo en el suroeste de Santa Cruz, deberán extremar los cuidados ante alertas por ráfagas que alcanzarán velocidades elevadas. En contraste, el centro y el este del territorio nacional conservarán condiciones más benignas bajo la influencia de un sistema de alta presión, permitiendo que la mayor parte de las provincias mantengan un clima tranquilo, estable y sin fenómenos meteorológicos severos.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica que la estabilidad climática dominará el panorama en Buenos Aires hasta el sábado inclusive. A partir del domingo, la rotación de los vientos hacia el sector sur impulsará un cambio en la masa de aire, lo que traerá un descenso moderado de las temperaturas. Se anticipa una mayor inestabilidad para el inicio de la semana entrante con nubosidad en aumento.

Hacia la mitad de la próxima semana, el sistema de alta presión perderá fuerza, permitiendo el ingreso de un frente de aire más fresco que persistirá por al menos 48 horas. A pesar de este recambio de aire, no se vislumbran eventos de precipitaciones extremas ni tormentas severas. La población deberá mantenerse informada ante las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones otoñales mostrarán variabilidad estacional constante.