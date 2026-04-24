La ciudad de Bahía Blanca amanecerá bajo un manto de nubes que dominará gran parte de la jornada. Según el pronóstico vigente, el termómetro marcará una temperatura máxima de 19°C. El viento, que soplará con una velocidad de 11 mph proveniente del sector oeste, influirá en la sensación térmica general durante el transcurso de este viernes.

En las zonas estratégicas como el puerto de Ingeniero White y General Cerri, los trabajadores y vecinos experimentarán un ambiente similar, con una nubosidad persistente que cubrirá el cielo bahiense. La estabilidad atmosférica se mantendrá, aunque el régimen de vientos del oeste será una constante, aportando una brisa fresca que se hará notar especialmente en las áreas costeras.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La jornada presentará una temperatura máxima estimada de 19°C y una mínima de 11°C, manteniendo un ambiente fresco típico de la temporada. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, limitando la presencia de sol directo. El viento del oeste, con una intensidad de 11 mph, recorrerá la zona, brindando un aire constante pero moderado que refrescará el ambiente durante la tarde.

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Clima viernes 24 de abril

En el centro de la ciudad y en la zona portuaria de Ingeniero White, los habitantes notarán un clima estable pero caracterizado por la nubosidad. No se esperan precipitaciones significativas, dado que la probabilidad se mantiene baja. Este escenario de cielo cubierto persistirá, lo que generará una jornada con temperaturas templadas, ideales para actividades que no requieran una exposición prolongada al sol.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades como Punta Alta, Médanos y el resto del sudoeste bonaerense, el pronóstico mantiene una tendencia pareja a la de Bahía Blanca. La nubosidad será el factor dominante, con registros térmicos que rondarán valores similares. Los vientos del oeste continuarán siendo el motor del movimiento atmosférico en toda esta franja, sin que hasta el momento se emitan alertas por eventos severos.

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La estabilidad climática permitirá que las actividades en las zonas rurales y urbanas de la región se desarrollen con normalidad. Los productores y residentes de la zona deberán observar la dirección del viento, ya que el sector oeste predominará durante todo el día. Se espera que el clima se mantenga sin cambios bruscos, ofreciendo una jornada de transición tranquila y sin fenómenos meteorológicos adversos.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el fin de semana, se espera una evolución que traerá aparejados cambios en las condiciones generales. El viento rotará y ganará intensidad, marcando un posible descenso térmico hacia el inicio de la próxima semana. Los pronósticos sugieren que la nubosidad variará significativamente, por lo que la población deberá estar atenta a las actualizaciones que informaremos en nuestras próximas ediciones diarias.