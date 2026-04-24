La jornada del viernes presentará condiciones óptimas con una temperatura máxima de 21 °C y una mínima de 11 °C. El sol dominará el cielo, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen con total normalidad en toda la región. El viento soplará con suavidad, lo que favorecerá una jornada sumamente placentera para los marplatenses y los visitantes que recorran nuestra hermosa Costa Atlántica.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante todo el día, garantizando una excelente visibilidad y un clima muy agradable para los residentes de General Pueyrredon. La estabilidad atmosférica reinará durante toda la jornada, por lo que el buen tiempo acompañará a quienes decidan pasear por los espacios públicos y los parques de La Feliz, marcando un ritmo ideal para los planes al aire libre.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona portuaria, la temperatura oscilará agradablemente, mientras los vientos soplarán del sur con una velocidad moderada de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Esta condición mantendrá el mar con un oleaje tranquilo, facilitando las tareas habituales en el sector pesquero y ofreciendo un panorama sereno para quienes paseen por la escollera o disfruten de la oferta gastronómica del tradicional Puerto.

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Clima viernes 24 de abril

Hacia las áreas más elevadas, como Sierra de los Padres, el clima se comportará de manera similar, con registros térmicos que permitirán disfrutar de la naturaleza sin complicaciones. La baja humedad relativa, situada en torno al 55 %, contribuirá a que la sensación térmica sea muy confortable. Será un viernes perfecto para aprovechar los paisajes serranos bajo un sol radiante que iluminará todo el distrito.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

Sobre las localidades vecinas, como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, el panorama se mantendrá estable y sin alertas meteorológicas vigentes por parte del Servicio Meteorológico Nacional. El buen tiempo se extenderá a lo largo de toda la línea costera, asegurando que las condiciones sean favorables para el tránsito vehicular y para todas las actividades recreativas que se planifiquen en las playas y centros urbanos aledaños.

¿Cómo es el ambicioso plan para restaurar un corredor biológico de la selva misionera?

Defensa Civil de General Pueyrredon no reporta novedades de riesgo ni alertas activas para este viernes 24 de abril. La ausencia de fenómenos significativos permite que los servicios y las actividades económicas funcionen con total normalidad. Recomendamos a los vecinos y turistas mantenerse informados a través de los canales oficiales, aunque todo indica que el bienestar climático predominará durante las próximas veinticuatro horas.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La perspectiva para el fin de semana anticipa cambios significativos. Para el sábado y el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional ya emitió un aviso amarillo por vientos, lo que marcará un descenso en las temperaturas. Residentes y turistas deberán prestar atención a estas condiciones variables, ya que el clima dejará de ser tan apacible para volverse más riguroso durante la jornada del domingo en toda la zona.