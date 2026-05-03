Aumentan colectivos y subte en Mayo: cuánto más hay que "cargar" en la SUBE (y los bolsillos)

A partir de este lunes 4 de mayo habra que pagar más caros los boletos de colectivos y subtes en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sucede que entre la inflación que se mantiene latente, y los subsidios que se cortan, las tarifas siguen subiendo y en casos como el subte, la baja de usuarios ha sido tan sensible que ya preocupa hasta al propio gremio del sector.

Vamos entonces a los números, desde este lunes se aplicaun aumento de 5,4% en los colectivos y subtes del AMBA, es decir en la provincia y Ciudad de Buenos Aires. Es un porcentaje mayor a la inflación, aunque cabe consignar que el sistema tarifario vigente en la región establece incrementos mensuales atados por un lado al IPC, pero a eso se le agrega un adicional de 2 puntos porcentuales.

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A partir del nuevo incrementos en los precios, el boleto de subte se elevará casi a 1500 pesos, serán exactamente $1.490,36; por su parte, el pasaje mínimo de colectivo pasará a costar $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que el tramo inicial en PBA pasará a costar $918,35. para graficarlo, la 'luca' ya está a la vuelta de la esquina.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, en un año el transporte urbano de pasajeros registró un aumento de 39.47% en provincia y 27,01% en la Ciudad de Buenos Aires por sobre la inflación del mismo período, lo que provocó una disminución de 11% en marzo y 21% en abril en la cantidad de pasajeros.

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El mecanismo de indexación automática que rige en los precios desde comienzos de 2026 se aplica solo a las líneas bajo jurisdicción porteña y bonaerense, mientras que en las líneas nacionales se mantiene un esquema diferenciado definido por la Secretaría de Transporte.

Es válido mencionar que el rubro transporte continúa presionando sobre la inflación con un 4,1% aplicado en marzo por encima del promedio general. En paralelo, también se eleva el costo de la canasta hogareña, teniendo en cuenta que en marzo una familia tipo del AMBA destinó aproximadamente $101.026 mensuales al transporte público.

AS.