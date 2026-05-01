Escándalo en Nucleoeléctrica: viajes por el mundo, peluquerías y servicios de playa pagados con tarjetas del Estado

Los registros contables de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país, escondían un listado de gastos muy alejado de la matriz energética. Una revisión detallada sobre las cuentas oficiales destapó un abanico de consumos internacionales que van desde indumentaria deportiva y salidas a bares europeos, hasta el pago de comodidades en las playas del mar Mediterráneo.

Toda esta información quedó expuesta a través de un anexo de 58 páginas incluido en el informe que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entregó a los legisladores tras un pedido de la diputada Florencia Carignano. Los datos corresponden a la cuenta 4338402 y abarcan el período de marzo de 2025 a febrero de 2026, etapa en la que el ex asesor Demian Reidel presidió la compañía antes de su salida por denuncias de sobreprecios. Allí también se constataron retiros de efectivo por más de 50 millones de pesos, con varias operaciones en dólares realizadas en un mismo día.

Demian Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina

El registro muestra una fuerte inclinación por las compras en terminales aeroportuarias y locales de ropa. Solamente en el free shop de Ezeiza se contabilizaron 35 transacciones por un total de 4.425 dólares, a lo que se sumaron gastos similares en Alemania, Austria, Italia y Corea del Sur. En paralelo, el plástico estatal financió prendas en locales de Primark, Decathlon y El Corte Inglés en Madrid, junto con adquisiciones en sucursales de Adidas en Estambul y la India.

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La estadía de los funcionarios, cuyos nombres no figuran identificados en el documento, incluyó vuelos por American Airlines, United y Air Europa, además de decenas de hoteles en Suiza, Países Bajos, Singapur, Río de Janeiro y 17 alquileres vía Airbnb. Durante su paso por la capital española, pagaron 2.079 dólares para alojarse en el hotel Vincci Capitol sobre la Gran Vía, abonaron 765 dólares en el "Pub El Pirata" y registraron tickets en una peluquería local.

Manuel Adorni, durante la presentación del Informe de Gestión en el Congreso

Sin embargo, una de las partidas que más llamó la atención por su nula relación con la actividad de la firma estatal ocurrió en la costa de Valencia. Entre el 13 y el 14 de septiembre de 2025, la tarjeta corporativa registró trece pagos a favor de "Mar y Sombra SL", una empresa dedicada exclusivamente a ofrecer servicios de playa en esa ciudad.

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La justificación oficial: viáticos auditados y capacitación

Ante la difusión de los resúmenes, desde Nucleoeléctrica aclararon el origen y la normativa detrás de estos movimientos financieros. La empresa detalló a Clarín que los montos se desprenden de un total de 103 tarjetas corporativas activas y remarcó que todos los gastos se someten a auditorías.

Asimismo, la compañía justificó los viajes a España al explicar que estuvieron vinculados a la adquisición de un simulador para la central Atucha I a la firma Tecnaton. Según señalaron, este proceso obligó a enviar técnicos tanto a Madrid como a Valencia para cumplir con las instancias de entrenamiento en el lugar.

Finalmente, indicaron que las erogaciones estaban en sintonía con la Decisión Administrativa 888/2024, la cual fijaba para los destinos europeos de mayor categoría un tope diario de 188 euros en concepto de viáticos y 388 euros para alojamiento. Fuentes oficiales advirtieron que, en caso de excederse o no poder justificar los consumos, los técnicos deben devolver el dinero utilizado.

TC/DCQ