EN VIVO | Conferencia de prensa de Manuel Adorni

La Sala de Periodistas de la Casa Rosada retomó su actividad este lunes a las 07:00, tras permanecer inhabilitada durante diez días, en una decisión que había alterado la dinámica habitual de cobertura en la sede del Poder Ejecutivo.

La reapertura incluirá una conferencia encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien volverá a tomar contacto con la prensa en un formato que el Gobierno había interrumpido de manera transitoria.

Seguí la transmisión en vivo de la conferencia de prensa de Manuel Adorni

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