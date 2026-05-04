El presidente Javier Milei volará este martes 5 de mayo a Los Ángeles, en su decimosexto viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia. Será una visita relámpago: Milei llegará el miércoles 6 a las 04.30, (hora argentina), y ese mismo día, cerca de las 22, partirá de regreso a Buenos Aires, donde arribará el jueves 7 a las 13.30. En pocas horas, se reunirá con financistas y empresarios y disertará en la 29º Conferencia Anual del Instituto Milken, un think tank libertario dedicado a la investigación económica.

A las 14 (hora argentina), Milei se reunirá con Michael Milken, director del instituto y su anfitrión en la ciudad. Luego, alrededor de las 16, mantendrá un encuentro con un grupo reducido de empresarios e inversores de los sectores financiero y tecnológico. A las 18, dará una charla frente a políticos, empresarios e inversores en la conferencia, que este año lleva el lema "Leading in a New Era" ("liderar en una nueva era").

Quién es el Michael Milken, el anfitrión de Milei en Los Ángeles que estuvo preso

Michael Milken, nacido en California en 1946, es conocido como el "rey de los bonos basura" desde la década de 1980. En aquellos años trabajaba en el banco de inversión Drexel Burnham Lambert, y fue una figura central en la expansión del mercado de activos de alto rendimiento. Ese instrumento permitió a empresas con menor calificación crediticia acceder a financiamiento y crecer, pero también quedó asociado a prácticas controvertidas y conflictos de interés.

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Fue tan famoso que se rumorea que inspiró el personaje de Gordon Gekko, el implacable financista que encarna Michael Douglas en la película Wall Street, filmada por Oliver Stone.

A fines de los años 80, en el marco de una serie de investigaciones sobre el funcionamiento del mercado financiero, Milken fue acusado de violaciones a la legislación bursátil. En 1990 se declaró culpable de seis cargos y fue condenado a diez años de prisión, además de afrontar multas y acuerdos por cientos de millones de dólares. El caso impactó de lleno en Burnham Lambert, que terminó en la quiebra ese mismo año. Milken cumplió 22 meses de prisión efectiva entre 1991 y 1993 y fue liberado por cooperar con la Justicia.

Quién es Michael Milken, el anfitrión de Milei en Estados Unidos, condenado a 10 años de prisión e indultado por Trump

Tras su liberación, en 1993 fundó el Instituto Milken, dedicado a temas de política económica, salud y desarrollo. También impulsó una fundación de lucha contra el cáncer de próstata.

El vínculo con Milei no es nuevo: el presidente argentino participó de la 29º Conferencia Anual del Instituto Milken, donde dio una charla exactamente dos años antes de la prevista para este miércoles, el 6 de mayo de 2024. Luego hizo una visita privada a Michael Milken en septiembre de 2025. En esa oportunidad, Milei lo elogió como un "defensor de las ideas de la libertad".

El propio Milken suele sintetizar su visión con la frase de que "financiar es una forma de arte". Se convirtió en una figura de referencia para el universo libertario, ya que encarna el triunfo de la lógica de los mercados y la fortaleza individual de un hombre que se reinventó tras su paso por la prisión.



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